Om een noodklok te luiden, heeft dierenrechtenorganisatie House of Animals maandagochtend honderd hondenmanden voor de ingang van het kantoor van Marktplaats geplaatst. "Vaak zijn die dieren superjong en getraumatiseerd."

'Puppyleed, het begint op Marktplaats' prijkt op het spandoek dat tussen honderd hondenmanden omhoog wordt gehouden richting het verkeer van stadsroute S112. Wie het verhaal niet kent en slechts de hondenmanden voor het Marktplaatskantoor in de Wibautstraat zou zien, zou kunnen denken dat het om een kunstproject of een schattige, ludieke actie gaat. Maar het tegendeel is waar.

Dierenrechtenorganisatie House of Animals strijdt al jaren om de zogenoemde broodfokhandel een halt toe te roepen. De handel in puppy's uit Oost-Europa is er louter om geld te verdienen, vertelt Karen Soeters van de organisatie. "Vaak zijn die dieren superjong, getraumatiseerd, ziek en niet ingeënt tegen besmettelijke hondenziekten zoals rabiës en parvo. Het is een grote ellende," zegt Soeters.

Verschillende accounts

De puppy's worden als ze nog maar een paar weken oud zijn bij hun moeder weggehaald en vanuit Hongarije aangeboden op Marktplaats. Elke dag komen er nieuwe advertenties bij, van verschillende aanbieders. Althans zo lijkt het, legt Soeters uit, die er met haar dierenrechtenorganisatie onderzoek naar doet. "Om mensen de indruk te geven dat het niet om een fokker gaat, maar om een particulier nestje, worden er verschillende ­accountnamen aangemaakt om mensen te misleiden. Dat gaat vaak via Marktplaats."

Wanhoopskreet

Soeters noemt de actie een wanhoopskreet, omdat eerdere gesprekken met Marktplaats niets opleverden. "Het handelsplatform is enorm waardevol om goederen een tweede eigenaar te geven. Dat is mooi voor een duurzame wereld, maar niet als we het over honden hebben. We ­hebben al zo vaak gezegd: neem je verantwoordelijkheid. Haal het verkoopkanaal van puppy's uit de lucht. We hebben eerder ook aangifte ­gedaan tegen Marktplaats, maar ze nemen hun verantwoordelijkheid maar niet. Ze faciliteren criminele ­organisaties."

Volgens House of Animals gaat het om jaarlijks tussen de 60.000 en 80.000 puppy's die geëxporteerd worden. En op Marktplaats is de ­keuze nog altijd reuze. Van een mini pomeriaan voor 1750 euro tot een Maltezer voor 1150 euro of een ­Chihuahua voor 975 euro.

Overlijden

Soeters: "Bij elke hond staat er een ander fantastisch verzonnen verhaal. Het is daarom ook te kort door de bocht om te zeggen dat mensen zelf beter moeten opletten. Ik heb huilende mensen aan de lijn gehad. Die willen alles op alles zetten om het dier te redden. Maken enorm veel dieren­artskosten en dan komt zo'n puppy alsnog te overlijden. Verdorie, waarom wordt hier niet ingegrepen?

De dierenrechtenorganisatie deed eerder ook aangifte tegen de NVWA en 'talloze meldingen'. "Zij moeten ingrijpen als iets niet goed gaat, maar het probleem bestaat nog steeds."

Soeters hoopt dat als de CEO van Marktplaats de mandjes ziet, hij zich doodschaamt en dit keer wél in actie komt. De beveiliging van het gebouw grijpt in ieder geval in. Het verzoek: de manden verwijderen en weggaan 'anders wordt de politie gebeld'.

Reactie Marktplaats

Marktplaats laat via een schriftelijke reactie weten dat het 'alles doet wat in haar mogelijkheden ligt om dierenwelzijn bij handel in dieren te bevorderen'. 'Helaas is er ook een kleine groep ­gebruikers die probeert misbruik te maken van het platform. Dit heeft onze nadrukkelijke aandacht.'

Het handelsplatform benadrukt dat bij de aanschaf van een huisdier goede voorlichting onmisbaar is en zegt dat haar gebruikers te bieden via hun voorlichtingspagina's.

