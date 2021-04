Mediterend de dag beginnen is een nieuw fenomeen binnen grote bedrijven. 'Het is geen wondermiddel, maar de werkdag wordt positiever.'

Met haar hand op haar hart haalt ze nog een paar keer diep adem, voordat ze de stilte doorbreekt. "Positiviteit, enthousiasme, energie en vreugde", herhaalt yoga- en meditatiedocente Henny Abdel Malek-Verboom (36) meerdere keren vanachter haar computer.

Op deze vroege ochtend geeft ze via Zoom een korte meditatiesessie aan het Europa-team van het internationale managementbedrijf Intertrust. "Stel je eens voor dat jouw hele team, inclusief jijzelf, wordt omringd door positiviteit, enthousiasme en vreugde, maar ook humor en vriendelijkheid. Voel hoe jullie allemaal verbonden zijn met elkaar, ook al kunnen jullie elkaar nu niet zien in het echte leven."

In haar lichte woonkamer in Amsterdam branden stukjes 'heilig hout' van de Palo Santoboom, die de ruimte vullen met een zoete, wierrookachtige geur. Ze draagt een comfortabele yogalegging, en aan haar voeten heeft ze zachte pantoffels. Een rustig muziekje klinkt op de achtergrond. Haar stem is kalm. "Misschien klinkt dit allemaal een beetje gek, maar probeer elk vooroordeel los te laten en probeer het een kans te geven."

Verrassing

Abdel Malek-Verboom, die ook fulltime werkt als hoofd belastingzaken bij Rituals Cosmetics, weet hoe lastig het kan zijn om werknemers van grote bedrijven te overtuigen van het nut van meditatie. Zij noemen het vaak 'te zweverig' of 'te abstract', heeft ze gemerkt. Het was dan ook een verrassing dat grote internationale bedrijven uit onder andere de advocatuur en de juridische en financiële sector bij haar aanklopten, nadat zij eind vorig jaar op LinkedIn had geplaatst dat ze yoga-meditatiesessies aanbiedt.

Sindsdien geeft ze gemiddeld twee keer per week een sessie aan grote bedrijven, en wordt ze wekelijks benaderd om mee te brainstormen over de invulling van gezondheidsprogramma's van bedrijven. "Ik dacht: worden zij nu ook eindelijk wakker?"

Tijdens de coronacrisis zijn meditatiesessies nog populairder geworden, meldde Trouw vorig jaar. Volgens mindfulnesscoaches en -beoefenaars is het een goede manier om 'mentaal gezond' te blijven in deze tijden. Nu blijkt dat de vraag naar meditatiesessies ook bij grote bedrijven is gestegen in Nederland.

Stichting Zen.nl, een aanbieder van zenlessen in heel het land, krijgt vanuit grote bedrijven ongeveer 30 procent meer vraag dan voor de crisis. Vanuit particulieren is er juist 30 procent minder instroom. "Veel bedrijven draaien goed en zijn positief over de toekomst, particulieren lijken juist onzekerder en wachten af", zegt Rients Ritskes, oprichter van de stichting.

Om werknemers tijdens de vijftien minuten durende meditatiesessie niet af te schrikken, probeert Abdel Malek-Verboom de zweverigheid uit de sessie te kammen. "Ik gebruik zoveel mogelijk woorden die down to earth zijn. Woorden als 'het bestaan' en 'bewustzijn' kan ik er niet uithalen, maar 'het hogere zelf' en 'het universum' wel. Mensen krijgen al gauw jeuk van dat soort uitspraken."

Die aanpak werpt zijn vruchten af. "Het was heel toegankelijk en, gelukkig, niet zweverig. Het is fijn om je simpelweg te focussen op rustig zitten, je ademhaling en positiviteit, zeker in tijden van corona", zegt Nessa Cherif, directeur van het Europa-team van Intertrust, dat bestaat uit juridische en financiële experts.

Als aanvulling op het gezondheidsprogramma van het bedrijf vroeg zij Abdel Malek-Verboom om een online-meditatiesessie aan haar team te geven. De yoga- en meditatiedocente ziet het steeds vaker gebeuren dat teamleiders zelf contact met haar leggen, in plaats van dat het via de HR-afdeling geregeld moet worden.

Cherif vindt het belangrijk om de gezondheid van werknemers in de gaten te houden. "Intertrust bedient grote multinationals en vermogende individuen, dus dat is uitdagend werk. We beginnen vaak al vroeg in de ochtend met allerlei werkzaamheden. In het bedrijfsleven liggen dan ook burn-outs op de loer, vooral tijdens de coronacrisis. Wij willen dit liever voorkomen dan genezen, en zo'n meditatiesessie kan daarbij helpen. Hierdoor kunnen werknemers zich bewust worden van dat ze hun dag rustig moeten opstarten en tijd voor zichzelf moeten nemen."

Omdat Abdel Malek-Verboom zelf uit het bedrijfsleven komt, kent zij de worstelingen waar de werknemers mee te maken hebben. "Ik heb jarenlang, voordat ik me met meditatie ging bezighouden zeven jaar geleden, alleen maar heel hard gewerkt in verschillende grote internationale bedrijven. Ik had balans nodig in mijn leven, zodat ik niet in een langdurige burn-out zou belanden", zegt ze.

Die herkenning spreekt bedrijven aan. Cherif: "Het is fijn om een meditatiesessie te krijgen van iemand die weet wat voor mensen hier werken." Nu is de teamleider van plan om volgende maand een langere meditatiesessie in te plannen.

Heel dankbaar

Zo ziet teamlid en advocaat Victoria Moritz het graag. "Ik zou willen dat zo'n sessie op zijn minst een keer per maand gedaan wordt", zegt ze. "Ik was heel dankbaar dat ik mijn ochtend met de sessie kon beginnen. Normaal begin ik direct met veel e-mails, telefoontjes en vergaderingen. Ik wist dat ik maar weinig tijd had om te relaxen na de sessie, dus was het fijn dat ik even aan niets hoefde te denken voordat de drukke dag begon."

'Positiviteit, enthousiasme, energie en vreugde.' Wat Abdel Malek-Verboom niet weet wanneer zij achter haar computer vandaan komt, is dat die kreet gedurende de dag via de mail blijft rondgaan binnen het Europa-team. "Aan het einde van de middag had ik een collega aan de lijn die even een dipje had. Maar toen zeiden we ook weer: nee, het is de dag van de positiviteit! Dat is ontzettend leuk", vertelt Cherif. "Het is geen wondermiddel, maar de werkdag wordt er wel positiever door."

