Een leger rennende kerstmannen dat al hardlopend geld ophaalt voor het goede doel; dat is het idee van de Santa Run. In december worden er minstens 55 van dit soort kerstlopen georganiseerd in Nederland. Waar komt het fenomeen vandaan?

De Santa Run draait niet om het neerzetten van een snelle tijd, maar om plezier en liefdadigheid. Zo wordt de tijd van de deelnemers niet geregistreerd en mag iedereen het parcours afleggen zoals hij zelf wil; wandelend, rennend of anders. "De snelsten zijn binnen negen minuten binnen en de langzaamsten doen er anderhalf uur over, omdat ze onderweg in de kroeg blijven hangen", zegt Marc ter Haar van de Santa Run Dordrecht.

Het concept van de Santa Run is niet nieuw. De allereerste Santa Run ter wereld werd volgens de BBC in 2001 gehouden in het Welshe Newtown. Vijfhonderd lopers renden verkleed als kerstman door de straten om geld op te halen voor een organisatie die de vervoerskosten voor bejaarde en verstandelijk beperkte mensen op zich nam.

Joggende kerstmannen verspreiden zich

Vanaf dat moment waaierden de hollende kerstmannen en vrouwen uit over de rest van Europa; ze rennen in onder meer de Nikolaus Lauf in Berlijn, de Carrera de Papa Noél in Madrid en de Santa Speedo Run in Boedapest, waarbij de deelnemers zich slechts hullen in een kerstmuts, een zwembroekje en hardloopschoenen.

In 2008 werd de eerste Nederlandse Santa Run, in Gorinchem, georganiseerd door de Rotary, een zogeheten serviceclub die zich inzet voor "humanitaire projecten die de kwaliteit van het leven van miljoenen mensen verbetert".

De stichting zocht sponsoren die geld wilden schenken aan het goede doel en in ruil daarvoor konden adverteren tijdens de run. Ook een deel van het inschrijfgeld van de deelnemers gaat daarnaartoe.

Inmiddels organiseert de Rotary-stichting tientallen Santa Runs in Nederland, België en Duitsland. Naar verwachting zullen dit jaar tussen de 20.000 en 25.000 mensen deelnemen een van hun hardloopevenementen.

'Het is eens wat anders dan een feest'

Zo groeide de Santa Run in Dordrecht van driehonderd naar duizend lopers. Volgens organisator Ter Haar is dat te danken aan de sfeer van het evenement. "Het is vrijdagavond, het begin van de kerstvakantie, de binnenstad is mooi aangekleed. En het is ook eens wat anders dan bijvoorbeeld een feest", zegt hij.

Annemieke van de Wouw van de Santa Run Haarlem, die drieduizend lopers verwacht, sluit zich daarbij aan. "Veel mensen houden niet van hardlopen, maar dit is gewoon een grappig evenement", zegt ze. "Het is met niets te vergelijken."

Veel Santa Runs hebben een uitgebreid programma en sluiten af met een afterparty. In Haarlem geeft een bekende tv-presentatrice het startschot, in Waddinxveen treedt George Baker op, in Leeuwarden zit er in elk kerstmannenpak een lot verstopt waarmee de deelnemers op de afterparty een loterij kunnen winnen.

Rotary wil eigen imago verbeteren

De ludieke acties en uitgebreide programma's van de Santa Runs zijn overigens niet alleen bedoeld om het publiek te vermaken en geld aan goede doelen te schenken. Op de website van de stichting valt te lezen dat de stichting op zo veel mogelijk plaatsen in Nederland kerstmannenlopen wil organiseren "teneinde daarmee het imago van de Rotary te verbeteren".

Dat neemt nog niet weg dat de Santa Runs volledig worden georganiseerd door vrijwilligers. "Het gaat niet vanzelf", zegt Steffan van Herk van de Santa Run Waddinxveen. "Ik stel op dit moment de vergaderzaal en het magazijn van mijn onderneming ter beschikking voor de Santa Run en ik ben er zeker een dag in de week mee bezig naast mijn gewone werk."

In 2017 brachten de 52 door de serviceclubs georganiseerde Santa Runs gezamenlijk 400.000 euro op en werden daarmee honderd goede doelen gesteund. Daarnaast zijn er ook nog Santa Runs van andere organisaties.

Santa Runs met een twist

Zelf ook zin gekregen om je hardloopschoenen aan te trekken en een valse baard om te binden? In dit overzicht zie je de Santa Runs die nog een extra twist aan het evenement hebben toegevoegd.

Steven Pig's Santa Run - Vriezenveen

'Tot de nek in de drek' is de slogan van dit evenement. Hier wordt een obstakelbaan gecombineerd met een Santa Run. Het parcours loopt door verschillende gebouwen en onderweg kom je in een doolhof, moet je door rookmachines rennen en eindig je met een grote stormbaan. De run zelf is inmiddels uitverkocht, maar je kunt op 7 en 8 december nog wel naar de gratis afterparty met de dj's Robbie Toonen en Luftwaffel.

Waar: Grote Kerk, Vriezenveen

Wanneer: 7 december, start om 19:00

Prijs: afterparty gratis te bezoeken

Meer informatie

Ugly Sweater Run - Amsterdam, Vondelpark

In Amsterdam leg je het parcours niet in je kerstmanpak af, maar in je lelijkste kersttrui. Hoe je het parcours aflegt, maakt niet uit. Met een kinderwagen of een rolstoel kun je ook meedoen. Voorafgaand aan de loop worden er prijzen uitgereikt aan de best geklede deelnemers en wordt er herenkleding ingezameld voor de Amsterdamse daklozen. Er is warme chocolademelk, er is een enorme opblaaskerstman en er is een afterparty in het Groot Melkhuis.

Waar: Vondelpark, Amsterdam

Wanneer: 15 december, start om 15:30

Prijs: 18 euro

Meer informatie en inschrijven

Santa Run Haarlem

De grootste Santa Run van Nederland wordt gehouden in de Noord-Hollandse hoofdstad. Afgelopen jaar deden er vijftienhonderd lopers mee en dit jaar heeft de organisatie voor het dubbele aantal geïnteresseerden een plek. Je kunt een kerstmanpak kopen bij de inschrijving, maar je mag je ook zelf verkleden als elfje, rendier, kerstboom of hoe je maar wilt. De opbrengst gaat naar de Kinderuniversiteit Haarlem, Stichting Vaarwens - die met gezinnen met een uitbehandeld kind een dagje gaat varen - en naar opleidingen voor weeskinderen.

Waar: Grote Markt, Haarlem

Wanneer: 14 december, start om 19:30

Prijs: 12,50 euro, kerstmanpak 10 euro

Meer informatie en inschrijven

Santa Run Leeuwarden

Toen het Glazen Huis in 2013 in Leeuwarden stond, werd tevens de eerste Santa Run in de Friese hoofdstad georganiseerd. Omdat de vrijgevige sfeer er toen dankzij Serious Request al zo goed inzat, deden er ruim duizend lopers mee, vertelt de voorzitter van de Santa Run Leeuwarden. Dat is dit jaar weer het streven. De opbrengst van de loop gaat naar stichting TOF, die vakanties organiseert voor mensen met een beperking. Het kerstmanpak bevat een lot waarmee de deelnemers later op de afterparty een loterij kunnen winnen.