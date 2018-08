Zo kom je aan tickets voor een uitverkocht festival

TicketSwap

Een populaire optie is TicketSwap, een online doorverkoopservice speciaal voor concert-en festivalkaarten. Concertganger Jan-Paul Beukema (18) uit Rotterdam maakt vaak gebruik van de service: "Van festivals tot concerten, het is me met TicketSwap vaak gelukt last minute een kaartje te bemachtigen." Ook muziekfan Lisa Konings (21) uit Hilversum maakt er vele gebruik van: "Bijna al mijn kaartjes zijn 'geswapt'."

Tickets 'swappen' voor een uitverkocht concert is soms lastig, omdat er vaak veel vraag naar de kaarten is. Hier hebben de ervaringsdeskundigen tips voor. "TicketSwap heeft een app die meldingen geeft als er kaartjes vrijkomen, daarop klikken werkt sneller en beter dan de mailalerts." Beukema: "Zet hier je mobiele data voor aan, dan krijg je sneller een melding dan wanneer je op wifi zit."

Timing doet er ook toe. Zo vertelt Konings dat ze eigenlijk altijd op het laatste moment voor het concert of festival begint tickets via TicketSwap koopt. "Dan willen mensen er echt vanaf en daardoor zijn ze nog goedkoper ook."

Marktplaats

Ook op Marktplaats zijn tweedehands tickets te vinden. Daar maakte frequent concertbezoeker Geert Rijnberg (29) uit Wageningen weleens gebruik van. "Vooral voordat TicketSwap gangbaar werd, maar nu maak ik weleens gebruik van Marktplaats als TicketSwap geen uitkomst biedt."

Vervelende ervaringen met tickets kopen op het platform heeft Rijnberg niet, maar het brengt wel complicaties met zich mee: "Marktplaats-verkopers vragen standaard te veel geld of laten geïnteresseerden tegen elkaar opbieden. Ook vergaten verkopers de advertentie weg te halen nadat het evenement had plaatsgevonden. Vrij inefficiënt dus."

Marktplaats laat zelf weten dat het toegestaan is om op Marktplaats tickets aan te bieden of te vragen. Wel adviseert de online doorverkoopsite kaartjeszoekenden op te passen bij het plaatsen van een 'gezocht-advertentie', deze willen nog weleens kwaadwillenden aantrekken. Via voorlichting en tips informeert Marktplaats de bezoekers om veilig te handelen.

Vrijgeven kaarten

Afgelopen vrijdag gingen er nog 236 weekendtickets in de verkoop voor Lowlands, die binnen enkele seconden uitverkocht waren. Dat is opmerkelijk, aangezien het festival in mei aankondigde uitverkocht te zijn.

Bente Bollmann van Mojo legt uit waar de tickets vandaan komen: "In februari gaat het festival in de verkoop, dan zetten we een bepaalde hoeveelheid kaartjes apart voor sponsoren, vrijkaarten en andere partijen. Vlak voor het festival plaatsvindt, hebben we in beeld hoeveel kaarten er overblijven uit die pot. Die gaan dan nog in de verkoop. Dat doen we ieder jaar."

Zwarte handel

In voorgaande jaren nam Mojo bij dit laatste verkoopmoment ook een gedeelte van de kaarten uit de zwarte handel mee die op 'non-actief' gezet waren. Dit jaar echter niet. Het is volgens Bollmann een intensief proces om achter de zwarte kaarten aan te gaan.

Ook al zijn de muziekliefhebbers als Rijnberg, Beukema en Konings fan van ticketdoorverkoopsites als TicketSwap en Marktplaats, Bollmann raadt het af om zo'n ticket te kopen. "Je kunt niet controleren of je ticket geldig is of op nog meer manieren is doorverkocht. Elk jaar staan er tientallen bezoekers met een ongeldig ticket voor de deur."

Veiligheid van overkopen

Wel een ticket overkopen? Dan adviseert Bollmann dat te doen van iemand die je persoonlijk kent en vertrouwt. "Alleen dan weet je redelijk zeker dat je een geldig ticket koopt."

TicketSwap schrijft op zijn website dat het door het opvragen van persoonlijke gegevens als een telefoonnummer en e-mailadres iedere verkoper controleert. Ook worden de barcodes gecontroleerd om dubbele plaatsing te voorkomen.

Toch een ticket gevonden via Marktplaats, sociale media of een andere onbekende? Op www.ticketoplichting.nl wordt een lijst bijgehouden met namen, rekeningnummers en telefoonnummers van oplichters. Ook is het op deze website van de politie mogelijk om bankrekeningnummers te checken op mogelijke criminele activiteit.