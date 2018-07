Eerste editie Festival Macumba: Wat is dat toch met die latinmuziek?

Maurino Alarcon, grondlegger van Fiesta Macumba: "Tien jaar geleden was het een klein feestje in Pakhuis Wilhelmina voor veertig man. Nu organiseren we het feest in zeven poppodia en verkopen we tickets in de voorverkoop allemaal uit. De bekroning voor al die jaren hard werken, is dit festival aan de Ouderkerkerplas in Amsterdam."

De Melkweg was het eerste poppodium dat het latinfeest heeft geboekt. John van Luijn, programmeur bij de Melkweg, zag er een succes in. "We hadden al eerder een soortgelijk feest georganiseerd, Que Pasa. Maar de scene had toentertijd niet het succes waar we op hoopten", vertelt Van Luijn. "Later, toen Maurino voor mijn neus stond, dacht ik: dit is te gek, we maken gewoon een nieuwe start."

Het latinfeest een tweede kans geven, bleek de juiste keuze: Fiesta Macumba werd steeds succesvoller. "Het ging al prima, totdat reggaeton heel populair werd en de hitparade overnam. Vanaf dat moment begonnen de tickets nog beter te verkopen. Het is niet de reden, maar het heeft wel geholpen."

Dat succes heeft volgens van Luijn twee kanten. "Je ziet en hoort latin nu op veel meer plekken. Ik denk dat andere organisaties er nu vooral op inspelen, omdat ze zien dat er geld aan valt te verdienen."

“We kunnen stellen dat latin in al haar genres de Nederlandse charts heeft overgenomen.” Maurino Alarcon

Groot in de VS

Alarcon denkt wel te weten waar de explosieve groei aan latininvloeden vandaan komt: "De Latijns-Amerikaanse bevolking in de Verenigde Staten is toegenomen, waardoor er daar meer latinartiesten opkomen. Omdat de VS marktleider is op het gebied van muziek, komt dat ook hier terecht.’"

"Het resultaat daarvan is dat we steeds uitverkopen. En doordat die vraag groeiende is, kunnen we eindelijk ons festival organiseren. We kunnen stellen dat latin in al haar genres de Nederlandse charts heeft overgenomen."

“Dit komt omdat latin zich leent om geinterpreteerd te worden in andere genres.” Fernando Halman

Aanstekelijk ritme

Fernando Halman, radio-dj bij FunX, kan het succes in de charts uitleggen. "Latin is goed te mixen met andere genres. Het ritme ervan is heel aanstekelijk en voegt een extra dimentie toe aan muziek. Het is net zoetigheid voor je oren", zegt Halman.

"Veel artiesten gaan een samenwerking met latinartiesten aan, omdat ze met die toevoeging hun bereik vergroten en een andere markt kunnen aanspreken. Kijk bijvoorbeeld naar Cardi B met I Like It."

Waarom we vooral op dit moment veel latin horen, is simpel volgens Halman. "In de zomerperiode doen latinplaten het altijd goed. Dit komt door sfeer en de invloeden van vakantiegangers die terugkomen van warme landen."

Maar volgens Halman is het dit keer niet van korte duur. "Ik denk dat de muziek dit keer na de zomerperiode blijft hangen en nog meer verschillende vormen aan gaat nemen. Latin blijft."

Wat vind jij van de opkomst van latinmuziek? Laat je reactie achter onder dit bericht.