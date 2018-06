Zo kies je de beste plek op een festivalcamping

Vijf minuten van de wc's

Marije Jonkers heeft met haar tent al meerdere malen Down The Rabbit Hole en Lowlands bezocht en heeft voor zichzelf de beste plek gevonden: "Iets achteraf van de looppaden, het liefst tussen de bosjes of onder een boom. Als je midden op een weiland staat, riskeer je met slecht weer dat je tent onder water komt te staan."

Je tent verder van de looppaden opzetten, heeft nog een reden volgens Jonkers. "Sommige mensen moeten 's nachts gewoon heel nodig plassen en wanneer zij te ver van de wc's staan, halen ze het niet. Dan plassen ze halverwege de reis gewoon op je tent."

Jonkers adviseert om je tent op vijf minuten loopafstand van de wc's te zetten. "Dan ben je altijd op tijd om te plassen en heb je geen last van de geuren die bij de wc's horen. Zeker als het warm is."

“‘Het was net alsof al die mieren een soort afterparty hielden in mijn tentzeil.’” Carlijn Kösters

Naast locatie is ook grond belangrijk

Carlijn Kösters gaat al jaren naar festivals en stond met haar tent vorige zomer twaalf dagen lang op Sziget. Daar heeft zij de les geleerd dat je eerst goed moet kijken naar de grond waar je je tent op zet. "Ik was heel tevreden met mijn plekje, maar naarmate de dagen vorderden, merkte ik dat er steeds meer mieren door mijn tent krioelden."

Pas bij het opvouwen zag Kösters wat de oorzaak was. "Ik had mijn tent op een mierennest gezet. Het was net alsof al die mieren een soort afterparty in mijn tentzeil hielden."

Meest gekozen plek niet per se het best

Volgens Bente Bollmann, marketing manager bij Down The Rabbit Hole is er één plek die het populairst is op de camping van het festival. "Het stuk dat direct aan het meer ligt, dicht bij het festivalterrein."

"Daar heb je uitzicht over het water en hoef je niet lang op en neer van je tent naar het terrein te lopen. Ook zijn er wat bomen die als beschutting tegen de warme zon dienen."

Maar dat hoeft volgens Bollmann niet te betekenen dat die plek het best is. "Het is daar wel drukker, dus als je liever wat meer rust wilt, kun je beter voor een plek verder van het festivalterrein kiezen."

“‘Als je denkt, hier loopt een leeg pad, dan is dat met een reden.'” Bente Bollmann

Lege plek? Zoek nog even verder

Denk je een wel heel lege plek te hebben gevonden op de ramvolle camping, dan kun je volgens Bollmann beter even goed kijken waar je je tent hebt neergezet. "Als je denkt: hier loopt een leeg pad, dan is dat met een reden. Dat zijn de brandgangen, die moeten vrij blijven voor onze veiligheid. Zet je tent daar dus niet neer, want de kans is groot dat je je spullen weer moet pakken."

NU.nl is benieuwd naar de ultieme festivalcampingplek van lezers. Heb jij een tip? Reageer hier.