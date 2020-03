Uit Deze films verschijnen deze week in de bioscoop (week 9) Slideshow Infographic Video Robert Pattinson en Willem Dafoe zijn vanaf deze week samen te zien in de veelbesproken film The Lighthouse, over twee vuurtorenwachters in de negentiende eeuw die langzaam gek worden. Verder verschijnt Like A Boss, waarin de vriendschap tussen twee vriendinnen en ondernemers onder druk komt te staan wanneer hun bedrijf wordt overgenomen. NU.nl maakt een overzicht van de zeven films die deze week in de bioscoop verschijnen.