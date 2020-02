De politie heeft dinsdag twee hennepkwekerijen opgerold in Almelo en Enschede.

Het gaat om kwekerijen aan de Aletta Jacobsstraat in Almelo en de Hengelosestraat in Enschede. In Enschede werd de huurder aangehouden.

Agenten kwam de Almelose kwekerij met vijftig planten op het spoor na een melding. De elektriciteit werd illegaal afgetapt. De politie heeft de planten en de apparatuur vernietigd.

440 planten

In Enschede werd de politie ingeschakeld nadat een medewerker van een energiebedrijf ontdekte dat er met de elektriciteitsmeter was geknoeid. De politie trof een hennepkwekerij aan met 440 planten.