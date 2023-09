Omtzigt is met zijn partij NSC overal verkiesbaar, nog geen premierskandidaat

Nieuw Sociaal Contract (NSC), de door Pieter Omtzigt opgerichte partij, doet in heel Nederland mee met de verkiezingen. Er werd eerder nog gehint op beperkte deelname om niet te snel te groeien. Omtzigt heeft nog geen premierskandidaat.

Dat werd dinsdagavond tijdens de presentatie van de kandidatenlijst van NSC voor de Tweede Kamerverkiezingen in perscentrum Nieuwspoort bekendgemaakt.

Omtzigt zwijgt dus nog altijd over de premierskandidaat van zijn partij. Eerder zei Omtzigt dat hij zelf "totaal geen ambitie" heeft voor het premierschap. "En het is nog steeds niet zo dat ik barst van de ambitie om dat te doen", vult hij dinsdagavond aan. "Ik doe dit omdat ik het noodzakelijk vind voor Nederland. Dit land moet veranderen."

De politicus is niet bang dat zijn partij niet meteen té groot is na de verkiezingen. In de peilingen scoort NSC steevast erg hoog.

Eerder had Omtzigt het over "verantwoorde groei". Maar bij de presentatie van de kandidatenlijst vertelde Omtzigt dat "interne gesprekken" zijn gevoerd met alle kandidaten. Daarop bleek het meedoen in alle twintig kieskringen toch haalbaar.

Enkele opvallende namen op kieslijst

Omtzigt staat zoals verwacht op plek 1 van de kieslijst. Verder staan er verder een aantal opvallende namen op de lijst, zoals Sandra Palmen, Volkert Idsinga en Rosanne Hertzberger. In totaal staan er vier oud-CDA'ers op.

Omtzigt zegt "trots" te zijn. "Deze lijst past precies bij onze ambities", aldus Omtzigt dinsdagavond in perscentrum Nieuwspoort bij de presentatie van de kandidaten.

Omtzigt zegt dat er niets terecht is gekomen van de beloofde nieuwe bestuurscultuur. De kandidaten op zijn lijst zijn volgens hem "experts" op verschillende gebieden.

Schrijver 'memo-Palmen' hoog op de lijst

Palmen, op plek 5, kreeg bekendheid vanwege haar verhoor door de parlementaire ondervraging over het toeslagenschandaal. Zij was een hoge jurist bij de Belastingdienst en waarschuwde in die functie meerdere keren de top bij de fiscus dat er grove fouten werden gemaakt bij de kinderopvangtoeslag.

Die waarschuwing werd later bekend als het 'memo-Palmen', maar verdween tot twee keer om onverklaarbare redenen bij de top van de Belastingdienst en bereikte nooit het kabinet. toenmalige Als er direct was gehandeld op haar waarschuwing, dan was het toeslagenschandaal zeer waarschijnlijk eerder ontdekt.

Idsinga zat begin deze maand nog voor VVD in de Kamer

Idsinga's kandidaatstelling is pikant. Tot voor kort zat hij in de VVD-fractie. Hij voerde daar het woord over de Belastingdienst en zodoende ook over het toeslagenschandaal. Hij vertrok begin deze maand stilletjes uit de Tweede Kamer vanwege "persoonlijke redenen".

Idsinga heeft zichzelf waarschijnlijk aangemeld. Want volgens personeelschef Kilian Wawoe is NCS niet op zoek gegaan naar huidige of oud-Kamerleden.

Ook de naam van NRC-columniste Hertzberger is opvallend. Verder staan er vier oud-CDA'ers op. Onder wie oud-CDA'er Nicolien van Vroonhoven. Zij staat op plek 2.