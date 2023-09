Verkiezingsupdate: CDA zoekt in VVD weer politieke tegenstander

Op 22 november gaat Nederland weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. We houden je met onze verkiezingsupdate op de hoogte over wat er is gebeurd en wat er nog op de agenda staat.

Het was afgelopen weekend 'superzaterdag'. VVD, CDA, SP en Volt hadden hun partijcongres. De Partij voor de Dieren was een dag later aan de beurt.

Het knetterde vrijwel overal. Bij het CDA haalde partijleider Henri Bontenbal hard uit naar de VVD. "Waar was het verantwoordelijkheidsbesef om op zo'n belangrijk thema als migratie het kabinet te laten vallen?", zei hij richting de liberalen.

Zijn voorganger Wopke Hoekstra deed in de vorige campagne een soortgelijke poging. Het CDA zit alleen sinds 2017 al met de VVD in een coalitie. Hoe geloofwaardig is het dan als je je in de campagne van die partij afzet?

Er is wel een belangrijk verschil met twee jaar geleden. Toen was Hoekstra de minister in het kabinet van VVD-leider en premier Mark Rutte. Ze kenden elkaar en vertelden hetzelfde verhaal. Bontenbal, pas twee jaar Kamerlid, en Ruttes opvolger Dilan Yesilgöz staan samen veel minder in één ruimte.

Rutte in het zonnetje

Over Yesilgöz gesproken. Zij hield als nieuwe VVD-leider voor het eerst haar toespraak voor het partijcongres. Daarin zei ze onder meer te willen afrekenen met de oude politiek, waarin politici vooral met zichzelf bezig zijn. "Dat moet klaar zijn. Het moet echt gaan over de problemen van de mensen in het land."

Afrekenen deed Yesilgöz niet met Rutte. Hij werd door haar in de spotlights gezet. "Wat heeft Nederland toch ontzettend veel aan je te danken", zei Yesilgöz. De congresgangers overlaadden Rutte met applaus en een staande ovatie.

De grootste klapper kwam zondag bij de Partij voor de Dieren. De partij had eindelijk de kans vooruit te kijken en zich te richten op de campagne. De leden stemden massaal voor Esther Ouwehand als hun lijsttrekker. Maar Ouwehand verraste vriend en vijand door terug te treden als lijsttrekker, totdat het onderzoek over integriteitsschendingen over haar is afgerond.

Kabinet stribbelt tegen bij wensen uit Kamer

De afgelopen dagen is ook het stof van de Politieke Beschouwingen wat neergedaald. Het wordt duidelijk dat het demissionaire kabinet de plannen vanuit de Tweede Kamer niet ziet zitten.

Demissionair minister Micky Adriaansens van Economische Zaken noemde het plan van GroenLinks/PvdA om het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen zoals AOW, bijstand en de Wajong verder te verhogen een "vreselijk, vreselijk slecht plan".

Demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) benadrukte zondag bij Buitenhof dat het minimumloon dit jaar al met ruim 10 procent wordt verhoogd. Dat is volgens haar al "best veel voor het bedrijfsleven om te dragen". Van Gennip bleef nog een beetje voorzichtig. "Ik zou het anders hebben gedaan", zei ze.

Na het congresgeweld wordt er deze week 'gewoon' weer verder gedebatteerd in Den Haag. Het verkiezingsreces is samengevoegd met de herfstvakantie en begint op 27 oktober.

Dinsdag en woensdag worden al interessant. Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel zal dan in de Kamer zijn spreidingswet verdedigen. Het is nog onduidelijk of er een meerderheid voor is.

Het wordt in meerdere opzichten een interessant debat. Asiel is voor veel partijen een belangrijk verkiezingsthema. Al is het maar omdat het kabinet erover is gevallen. Yesilgöz liet zaterdag op het partijcongres nog weten dat zij op dit onderwerp niet zal instemmen met "waterige compromissen".

Ook opvallend: Van der Burg is als VVD'er tégen het wetsvoorstel - hij staat op plek 4 van de VVD-lijst - dat hij de komende dagen als staatssecretaris dus zal verdedigen in de Kamer.