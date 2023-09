BBB presenteert vandaag premierskandidaat voor komende Kamerverkiezingen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De BoerBurgerBeweging presenteert vrijdag de premierskandidaat voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Partijleider Caroline van der Plas had eerder al laten weten dat ze zichzelf niet als potentieel minister-president ziet, omdat zij zichzelf niet ziet opereren op het internationale toneel.

Volg nieuws over de Tweede Kamerverkiezingen Ontvang meldingen bij nieuws over de Tweede Kamerverkiezingen. Blijf met meldingen op de hoogte

Ze wil in Deventer iemand naar voren schuiven die in ieder geval "internationale ervaring" heeft, zei ze eerder tegen De Telegraaf. Diegene wordt de nummer twee op de kandidatenlijst en zal dus Kamerlid worden als het premierschap aan de BBB voorbijgaat, maar de partij wel genoeg zetels haalt.

Een naam die in de wandelgangen rondgaat is Mona Keijzer, voormalig partijprominent van het CDA. Keijzer brak enkele weken geleden met haar partij, naar verluidt omdat zij het niet eens was met een mogelijke voordracht van Hubert Bruls als partijleider. Maar daar bleek geen sprake van, en bronnen twijfelen dan ook aan Keijzers reden voor vertrek.