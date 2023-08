Yesilgöz definitief opvolger van Rutte: bekijk alle lijsttrekkers bij de verkiezingen

In november gaat Nederland naar de stembus . Meerdere partijen gaan de verkiezingen in met een nieuwe leider. Andere blijven juist vertrouwen op bekende namen. NU.nl zet de lijsttrekkers van de belangrijkste partijen voor je op een rij.

VVD

Dilan Yesilgöz neemt het stokje van Mark Rutte over als VVD-leider. De partijtop geeft de voorkeur aan Yesilgöz én ze heeft de steun van veel prominente partijgenoten.

Kandidaten hadden tot en met zondag de tijd om zich te melden. Dat had naast Yesilgöz alleen André Bosman gedaan, maar hij trok zich al snel weer terug.

De vertrekkende Rutte noemde Yesilgöz "geweldig", maar houdt zich verder op de vlakte over zijn opvolging. "Het allerergste wat een nieuwe potentiële partijchef kan hebben, is dat de voorganger zich ermee gaat bemoeien", zei de huidige demissionaire premier daarover.

D66

Rob Jetten staat in november bovenaan de kieslijst van D66. Hij is de opvolger van Sigrid Kaag. Die verlaat de politiek omdat de bedreigingen die ze ontvangt een te grote tol eisen van haar gezin.

Jetten werd zaterdag door een ruime meerderheid van de D66-leden officieel gekozen als lijsttrekker.

0:30 Afspelen knop Jetten over opvolgen Kaag: 'Tijd voor nieuwe energie'

CDA

Het CDA moet door het vertrek van partijleider Wopke Hoekstra, fractievoorzitter Pieter Heerma en voorzitter Hans Huibers de gehele partijtop vervangen.

Voor de aankomende verkiezingen wordt Henri Bontenbal naar voren geschoven als lijsttrekker. Bontenbal wordt maandag voorgedragen aan het bestuur. De verenigingsraad hakt diezelfde dag nog de knoop door.

GroenLinks-PvdA

GroenLinks en PvdA doen in november mee met een gezamenlijke lijst. Het moet heel gek lopen wil de naam van Frans Timmermans niet bovenaan die lijst komen te staan.

De besturen van beide partijen hebben de ervaren PvdA'er al naar voren geschoven als lijsttrekker. Op 22 augustus gaan de leden van beide partijen stemmen.

Timmermans heeft tot nu toe geen tegenstand. De leiders van beide partijen (Jesse Klaver en Attje Kuiken) schaarden zich al achter hem.

BBB

Bij de vorige verkiezingen haalde de BoerBurgerBeweging één zetel en kwam Caroline van der Plas dus in de Kamer. Zij is nog altijd het boegbeeld van de partij en zal ook in november lijsttrekker zijn.

De BBB was eerder dit jaar de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen en werd zo de grootste in de Eerste Kamer. Volgens de peilingen wordt de BBB ook bij de komende Tweede Kamerverkiezingen een serieuze factor om rekening mee te houden.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuwe berichten over de Tweede Kamerverkiezingen in november Blijf met meldingen op de hoogte

Overige partijen

De ChristenUnie zat de afgelopen jaren in het kabinet. Mirjam Bikker volgde begin dit jaar Gert-Jan Segers op als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. In november is zij dan ook de lijsttrekker.

Ook veel oppositiepartijen zien geen reden voor een nieuwe lijsttrekker. Zo houden PVV (Geert Wilders), SP (Lilian Marijnissen), de Partij voor de Dieren (Esther Ouwehand), Volt (Laurens Dassen), FVD (Thierry Baudet) en BVNL (Wybren van Haga) vast aan hun huidige leider.

Bij JA21 is de kans groot dat Joost Eerdmans opnieuw lijsttrekker wordt. Dat moet nog wel bevestigd worden op een ledenvergadering in september. Bij de SGP is Kees van der Staaij al 25 jaar lang het boegbeeld. Er zijn geen aanwijzingen dat dat in november anders wordt.

Bij DENK wordt de vertrekkende Farid Azarkan opgevolgd door Stephan van Baarle. BIJ1 zoekt na het vertrek van Sylvana Simons nog naar een nieuwe lijsttrekker.

Veel ogen zijn daarnaast gericht op Pieter Omtzigt. Hij is sinds zijn vertrek bij het CDA zelfstandig Kamerlid, maar is zeer populair onder kiezers. Hij neemt op korte termijn een besluit over zijn toekomst. Omtzigt liet al weten niet terug te keren bij het CDA. Ook sluit hij zich niet aan bij de BBB.