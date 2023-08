Van der Staaij na 25 jaar uit de Kamer: bekijk hier alle lijsttrekkers

Rob Jetten staat in november bovenaan de kieslijst van D66. Hij is de opvolger van Sigrid Kaag. Die verlaat de politiek omdat de bedreigingen die ze ontvangt een te grote tol eisen van haar gezin.

Bij de vorige verkiezingen haalde de BoerBurgerBeweging één zetel en kwam Caroline van der Plas dus in de Kamer. Zij is nog altijd het boegbeeld van de partij en zal ook in november lijsttrekker zijn.

De BBB was eerder dit jaar de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen en werd zo de grootste in de Eerste Kamer. Volgens de peilingen wordt de BBB ook bij de komende Tweede Kamerverkiezingen een serieuze factor om rekening mee te houden.

De ChristenUnie zat de afgelopen jaren in het kabinet. Mirjam Bikker volgde begin dit jaar Gert-Jan Segers op als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. In november is zij dan ook de lijsttrekker.