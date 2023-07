Klaver wordt geen lijsttrekker GL/PvdA: 'Nieuwe combinatie vereist nieuw iemand'

Jesse Klaver wordt komende verkiezingen geen lijsttrekker van de gezamenlijke lijst van GroenLinks en PvdA. "Als je een nieuwe combinatie begint, moet die ook worden geleid door een nieuw iemand", zegt hij woensdag in het AD . Wie dat dan wel wordt, is nog niet duidelijk.

"Als ik heel eerlijk ben, zou ik heel graag lijsttrekker zijn geworden. Maar ik wist al een tijdje dat het niet verstandig was als ik dat zou doen", vervolgt hij.

"De samenwerking tussen GroenLinks en PvdA symboliseert voor mij dat politici eindelijk een keer over hun eigen belang heen kunnen stappen. Vasthouden aan je partijpolitieke belang heeft vooruitgang lang tegengehouden. Ik hoop dat mijn stap kiezers het vertrouwen geeft dat we echt bereid zijn onze persoonlijke ambities opzij te zetten voor iets wat groter is."

De grote vraag blijft wie dan wel het gezicht van de gezamenlijke fractie wordt. Onder meer de namen van PvdA-prominent Frans Timmermans en de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman vallen vaak. "Wie het ook wordt, ik zal hem of haar steunen."

Klaver blijft wel in politiek

Klaver blijft wel beschikbaar voor een andere plek op de kieslijst, benadrukt hij. Dinsdag liet Corinne Ellemeet weten dat zij dat niet doet. Zij was bij de vorige verkiezingen nog de nummer twee op de GroenLinks-lijst. Ellemeet maakt zich steeds meer zorgen over het "gure klimaat" waarin politici hun werk moeten doen en wil niet nogmaals de Tweede Kamer in.

Een officiële naam voor de gezamenlijke fractie is er nog niet. "Ik heb het altijd over Verenigd Links. Of dat de aanduiding wordt op de kieslijst, weet ik niet. Ik vind GroenLinks-PvdA ook een prima naam."

De leden van beide partijen stemden afgelopen week massaal in met het plan voor een gezamenlijke lijst en één programma voor de Tweede Kamerverkiezingen komende november. Bij GroenLinks steunde 91,8 procent het plan. Bij de PvdA was dat 87,9 procent.

Volg de verkiezingen Krijg meldingen bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte