Ook Kuiken verlaat Den Haag: wie zien we wél terug bij verkiezingen?

De val van het kabinet-Rutte IV zorgt voor grote verschuivingen in de Nederlandse politiek. Partijen bereiden zich al voor op de verkiezingen in november . NU.nl zet de wisselingen van de politieke wacht voor je op een rij.

VVD

Na dertien jaar komt er in november hoe dan ook een einde aan het tijdperk Mark Rutte. De langstzittende premier van ons land kondigde na de val van zijn vierde kabinet aan de politiek te verlaten. Daarmee stapt hij ook op als partijleider van de VVD.

Dilan Yesilgöz volgt Rutte op als partijleider. Ze had zich al kandidaat gesteld en werd ook gesteund door de top van de VVD. Grote namen als Klaas Dijkhoff, Edith Schippers, Jeanine Hennis en fractievoorzitter Sophie Hermans lieten al weten geen trek te hebben.

D66

Net als Rutte keert ook Sigrid Kaag na de verkiezingen niet terug. De D66-leider stapt uit de politiek, omdat het te veel van haar gezin vraagt. Kaag wordt al langer ernstig bedreigd en zwaarbeveiligd. Dat leidde tot veel woede bij haar politieke collega's.

Rob Jetten wil Kaag opvolgen als partijleider en lijsttrekker. De demissionair minister voor Klimaat en Energie vindt het tijd voor een nieuwe generatie. In 2020 maakte hij nog plaats zodat Kaag lijsttrekker kon worden, nu wil hij het zelf doen.

Jetten heeft concurrentie van de in China wonende D66'er Ton Visser en oud-D66-Kamerlid Wassila Hachchi, zo werd vorige week bekend. Dat tweetal lijkt bij voorbaat kansloos tegen Jetten.

Fractievoorzitter Jan Paternotte liet al weten dat hij zich niet beschikbaar stelt als lijsttrekker. Wel komt hij naar verwachting op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen te staan. Andere kopstukken, zoals demissionair ministers Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid), willen ook geen lijsttrekker worden.

CDA

Wopke Hoekstra liet direct na de val van het kabinet-Rutte IV al weten geen lijsttrekker te worden bij de nieuwe verkiezingen. Hoekstra voelt zich "meer een bestuurder dan een beroepspoliticus". Hij trekt zich (vooralsnog) niet volledig terug uit de politiek.

Dat laatste geldt wel voor fractievoorzitter Pieter Heerma. Volgens hem zitten er "ontzettend talentvolle jonge mensen" in de fractie die het stokje van hem kunnen overnemen.

Onder anderen demissionair ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) lieten al weten ook niet op de verkiezingslijst te willen. Het kan wel zijn dat ze openstaan voor een terugkeer als minister. Demissionair minister van Sociale Zaken Karien van Gennip heeft gezegd dat ze wél door wil in de Kamer.

Het CDA heeft de opvolger voor Hoekstra gevonden in Henri Bontenbal. De natuurkundige zit pas twee jaar in de Kamer, maar zegt daar "niet de beste politiek gezien te hebben". De samenleving verbinden, wordt de missie van de kersverse lijsttrekker.

ChristenUnie

De ChristenUnie is als enige coalitiepartij relatief 'ongeschonden' uit de kabinetsval gekomen. Mirjam Bikker volgde begin dit jaar Gert-Jan Segers op als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Ze is de enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap bij de komende verkiezingen.

Bikker noemde meeregeren in het kabinet-Rutte IV een "verstandshuwelijk". Voor een eventueel volgend kabinet sluit ze samenwerking met de radicaal-rechtse partijen PVV en FVD uit.

CU verliest met Carola Schouten wel een bekend gezicht. De demissionair vicepremier neemt na "twaalf intense jaren" afscheid van de landelijke politiek.

PvdA/GroenLinks

PvdA en GroenLinks doen de komende verkiezingen mee met een gezamenlijke lijst en één programma. De leden van beide partijen stemden daar op 17 juli met grote meerderheid mee in, tot grote vreugde van fractievoorzitters Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks).

Frans Timmermans wordt het nieuwe gezicht van de gezamenlijke fractie. De huidige vicevoorzitter van de Europese Commissie werd al vaak genoemd voor de kandidatuur.

Kuiken keert niet meer terug op de kieslijst. Ze vertrekt na zestien jaar uit de Tweede Kamer. Klaver blijft wel beschikbaar voor een andere plek op de lijst.

Corinne Ellemeet komt helemaal niet op de lijst. Zij was bij de vorige verkiezingen nog de nummer twee op de lijst van GroenLinks. Ellemeet maakt zich steeds meer zorgen over het "gure klimaat" waarin politici hun werk moeten doen en wil niet nogmaals de Tweede Kamer in.

Overige partijen

Oppositiepartijen zullen hun kans ruiken nu de gevestigde politieke orde van de afgelopen jaren wankelt. Veel verschuivingen liggen niet voor de hand. De SP (Lilian Marijnissen) en de Partij voor de Dieren (Esther Ouwehand) hebben hun fractievoorzitters al voorgedragen als lijsttrekker.

PVV-voorman Geert Wilders trapte zijn campagne direct af nadat bekend was geworden dat de verkiezingen op 22 november zijn. De PVV is al jaren de grootste oppositiepartij. Wilders is op papier het enige lid van de partij en zal dus ook bij deze verkiezingen lijsttrekker zijn.

De BoerBurgerBeweging was eerder dit jaar de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen en werd zo de grootste in de Eerste Kamer. Volgens de peilingen wordt de BBB ook bij de komende Tweede Kamerverkiezingen een serieuze factor om rekening mee te houden. Momenteel zit alleen Caroline van der Plas in de Tweede Kamer. Zij zal ook in november als lijsttrekker op de lijst staan.

Veel ogen zijn daarnaast gericht op Pieter Omtzigt. Hij is sinds zijn vertrek bij het CDA zelfstandig Kamerlid, maar is zeer populair onder kiezers. Omtzigt zal zich in ieder geval niet aansluiten bij de BBB. Hij neemt op korte termijn een besluit over zijn toekomst.

Bij DENK wordt Farid Azarkan niet opnieuw de lijsttrekker. De fractievoorzitter, die onder meer bekend werd vanwege zijn rol in het blootleggen van het toeslagenschandaal, stapt helemaal uit de landelijke politiek. Datzelfde geldt voor Sylvana Simons (BIJ1).