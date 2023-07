Samenwerking GL en PvdA leidt tot vreugde, maar Klaver is nog niet tevreden

De instemming van de leden van GroenLinks en PvdA om één lijst te vormen en een gezamenlijk programma te schrijven voor de Tweede Kamerverkiezingen, is volgens de partijen "een historische stap". Hoewel tevredenheid overheerst, is de missie nog niet geslaagd.

Er klinkt applaus en gejoel als maandagavond de uitslag van het ledenreferendum van GroenLinks en PvdA bekend wordt gemaakt in het Leeuwenbergh Gasthuis in Utrecht. Het handjevol aanwezigen was massaal vóór nauwere samenwerking van de partijen.

De emoties waren ook af te lezen op de gezichten van de hoofdrolspelers. "Yes!", schreeuwt GroenLinks-leider Jesse Klaver door de zaal als hij hoort hoeveel leden van zijn partij voor de samenwerking hebben gestemd. "Ik ben er een beetje emotioneel van", zegt hij even later.

"Dit maak je zelden mee in je politieke carrière en wij zijn erbij", zegt PvdA-lijsttrekker Attje Kuiken. Ook zij is ontroerd. Ze geeft haar "kompaan" Klaver een knuffel. Ook andere aanwezige Kamerleden van beide partijen vliegen elkaar in de armen.

Het politieke speelveld ligt na het aangekondigde vertrek van menig politiek leider helemaal open. Dat geldt dus ook voor de kansen op het Torentje. Die opwinding is voelbaar in Utrecht. Klaver: "Het aftreden van Mark Rutte is niet een einde van een premier. Het is een einde van een tijdperk. Een tijdperk waarin het ieder voor zich was. We moeten weer naar samen bouwen."

Klaver en Kuiken vallen elkaar in de armen nadat de uitslag bekend is. Foto: ANP

Timmermans? Moorman? Klaver?

De blijdschap is voor nu. De grote vraag blijft wie het gezicht van de gezamenlijke fractie wordt. Dat zal mede bepalend worden of het Torentje in zicht komt.

Net zoals de afgelopen weken doet niemand daar een uitspraak over. Wordt het Frans Timmermans? Of Marjolein Moorman? Klaver zelf misschien? De eerste twee, beiden van de PvdA, waren maandag niet aanwezig. Klaver wil er nog steeds niets over zeggen. "Dat krijgen jullie nog te horen", zegt hij. Ook Kuiken houdt haar kaarten tegen de borst.

De bestuursleden zijn nu aan zet en voelen de druk. "We gaan nu de verdere stappen zetten", zegt Katinka Eikelenboom, voorzitter van GroenLinks, over de zoektocht naar een fractieleider. "Natuurlijk moet dat snel, het gaat ook niet lang duren." Uiterlijk donderdag wordt het vervolgproces bekendgemaakt, belooft ze.

Tegen de massaal aanwezige media wordt verteld dat het die maandag vooral draait om de uitslag. Daarmee is het project deels al geslaagd, vindt Klaver. "Maar als het lukt de grootste partij te worden, is het helemaal geslaagd. Dat is de reden waarom we dit doen", zegt de GroenLinks-leider.

"Iedere campagne wordt er verandering beloofd, maar je krijgt meer van hetzelfde. Daar wil ik mee afrekenen. Ik wil de koers veranderen. Dus voor nu is het geslaagd, maar ik ben nog niet tevreden."

Kuiken: "Onze leden hebben gezegd dat zij dit samen willen aangaan. Dus voor mij is dit project nu al geslaagd. Wat de rest brengt, zal de toekomst uitwijzen."

'Weten pas over tien jaar of dit een succes is'

Die toekomst is natuurlijk deels afhankelijk van wat de kiezer inkleurt op 22 november in het stemhokje. "We gaan voor een daverende overwinning voor de Tweede Kamerverkiezingen", zei PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent al.

Maar de verkiezingsuitslag wordt geen referendum over of de samenwerking wel of niet is gelukt. "Ik ben voorzichtig met te zeggen dat er pas sprake van een succes is als er ook electoraal een succes is", zegt GroenLinks-voorzitter Katinka Eikelenboom.

"Dit proces geeft ook veel energie en zorgt voor een nieuwe dynamiek binnen onze partijen. We komen met nieuwe ideeën en het trekt nieuwe mensen aan."

Verwacht dus na de verkiezingen nog geen definitieve conclusies over dit experiment. "We weten pas over tien jaar of dit een succes is geweest", aldus Eikelenboom.