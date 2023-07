GroenLinks en PvdA gaan verkiezingen in met gezamenlijke lijst en één programma

De leden van GroenLinks en die van de PvdA hebben met een grote meerderheid ingestemd met een gezamenlijke lijst en één programma voor de Tweede Kamerverkiezingen komend najaar. Dat maakten de twee partijen maandag bekend op een bijeenkomst in Utrecht.

Bij GroenLinks stemde 91,8 procent ermee in. Bij de PvdA was dat 87,9 procent.

Het is een volgend hoofdstuk in de verdere samenwerking tussen de twee linkse partijen. Afgelopen week konden leden bij iedere partij afzonderlijk bepalen of zij voor of tegen een gezamenlijke kandidatenlijst en verkiezingsprogramma bij de komende Tweede Kamerverkiezingen zijn.

De uitslag is niet verrassend. Vorig jaar stemde een grote meerderheid bij zowel GroenLinks als de PvdA ermee in om in de Eerste Kamer een gezamenlijke fractie te vormen. Die fractie staat inmiddels onder leiding van Paul Rosenmöller (GroenLinks).

In de Tweede Kamer wordt sinds de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2021 al innig samengewerkt. De fracties overleggen gezamenlijk en debatten worden op elkaar afgestemd. Ze wilden tijdens de formatie ook niet zonder elkaar in een eventuele coalitie.

Kuiken spreekt van 'groots moment'

Fractievoorzitters Jesse Klaver (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) zijn ervan overtuigd dat samenwerking de beste manier is om de politieke versplintering tegen te gaan. Een zichtbaar geëmotioneerde Klaver hoopt dat de stemming laat zien "dat verandering mogelijk is". "Vandaag markeert een doorbraak. We gaan toe naar een nieuwe tijd waarin we dingen samen doen. Samen de schouders eronder zetten."

Kuiken noemt het "een groots moment". "Dit laat zien dat de wens voor verandering vele malen groter is dan ik dacht. Dat stemt hoopvol. Het is nodig dat we een nieuwe koers in Nederland gaan varen."

Oud-PvdA-voorzitter en oud-Kamerlid Hans Spekman is tegenstander van de manier van samenwerken. "We zijn verschillend", zei hij in maart na de Provinciale Statenverkiezingen. "Ik heb liever dat GroenLinks zijn eigen merk versterkt en wij ook."