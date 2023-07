Esther Ouwehand door Partij voor de Dieren voorgedragen als lijsttrekker

Delen via E-mail

Esther Ouwehand zal opnieuw als lijsttrekker van Partij voor de Dieren de Tweede Kamerverkiezingen ingaan. Ze leidde de partij ook tijdens de verkiezingen van 2021.

Partij voor de Dieren maakt maandag bekend Ouwehand voor te dragen als lijsttrekker nadat de 47-jarige politica aangaf door te willen. "We staan aan de vooravond van grote veranderingen en ik ben strijdbaar en vol vertrouwen dat we het de goede kant op kunnen kantelen", zegt Ouwehand.

De kandidatuur van de huidige partijleider zal in september tijdens het verkiezingscongres aan de leden van Partij voor de Dieren worden voorgelegd.

Ouwehand zit sinds 2006 in de Tweede Kamer. In 2019 volgde ze Marianne Thieme op als fractievoorzitter en partijleider. Tijdens de verkiezingen behaalde ze zes zetels, het grootste aantal ooit in de geschiedenis van de partij en één meer dan tijdens de verkiezingen van 2017.