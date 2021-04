De deze week aangestelde informateur Herman Tjeenk Willink begint donderdag met zijn opdracht om het vastgelopen formatieproces vlot te trekken. De inmiddels 79-jarige PvdA'er zal met alle partijen praten, op volgorde van klein naar groot.

Volgens Tjeenk Willink doet hij dit omdat "democratie ook betekent: rekening houden met minderheden", maar ook omdat die "een frisse blik hebben om een nieuwe bestuursstijl te ontwikkelen".

Sylvana Simons van BIJ1 is om 9.00 uur de eerste lijsttrekker met wie de minister van Staat zal spreken. Daarna is het de beurt aan Caroline van der Plas (BBB), Farid Azarkan (DENK), Kees van der Staaij (SGP), Joost Eerdmans (JA21), Laurens Dassen (Volt), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Liane den Haan (50PLUS).

De rest van de fractievoorzitters zal vrijdag bij Tjeenk Willink aanschuiven. Hij krijgt drie weken de tijd om het formatieproces weer nieuw leven in te blazen.

De formatie liep twee weken geleden stuk toen oud-verkenner Kajsa Ollongren werd gefotografeerd met aantekeningen onder haar arm, waarop onder meer te lezen was dat er was gesproken over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Onder druk van de Kamer gaf demissionair premier Mark Rutte toe dat hij degene was die had opgeworpen Omtzigt een ministerspost aan te bieden.

Kamerbreed werd een motie van afkeuring tegen Rutte aangenomen en hij overleefde nipt een motie van wantrouwen. Verschillende partijen, waaronder coalitiepartner ChristenUnie, zeiden na het debat niet meer met Rutte als premier in een kabinet aan te schuiven.