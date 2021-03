De voormalige formatieverkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) hebben maandag in een brief aan de Tweede Kamer de volle verantwoordelijkheid genomen en hun excuses aangeboden voor de kwestie rond de omstreden memo waarmee Ollongren werd gefotografeerd.

"Er zijn slechts twee mensen verantwoordelijk voor het bestaan en de inhoud van de memo en dat zijn wij, ondertekenaars van deze brief", schrijven de twee in de brief aan de Kamer. Op de veelbesproken memo stond onder meer "positie Omtzigt, functie elders".

"Wij willen hier heel duidelijk over zijn: dit had niet mogen gebeuren. Dit had niet mogen gebeuren omdat de heer Omtzigt een gekozen volksvertegenwoordiger is. Dit had niet mogen gebeuren omdat het vanzelfsprekend niet aan verkenners is zich te bemoeien met mogelijke personele aangelegenheden. Dit is al met al zeer ongepast", aldus Jorritsma en Ollongren.

Verkenners worden aangesteld door de Tweede Kamer. Zij gaan met partijleiders om de tafel om te kijken welke coalities mogelijk zijn. Hun rol is niet duidelijk vastgelegd, maar Jorritsma en Ollongren lijken die heel ruim te hebben opgevat door over de politieke loopbaan van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt te spreken.

Verkenners plaatsen fractieleiders buiten schot

Na het uitlekken van de memo ontstond veel speculatie over wie de positie van Omtzigt wilde bespreken en met welke bedoeling. Met hun aanvaarding van de volledige verantwoordelijkheid voor de kwestie plaatsen de opgestapte verkenners verschillende fractieleiders buiten schot. Ze benadrukken in hun brief dan ook dat "geen van de fractievoorzitters verantwoordelijk is voor het aandragen van welke gesprekspunten dan ook".

Ook benadrukken Ollongren en Jorrisma dat de media "evenmin indirect verantwoordelijk" zijn. De nieuwe verkenners Wouter Koolmees (D66) en Tamara van Ark (VVD) zeiden afgelopen vrijdag nog dat de notitie voortkwam uit een "inventarisatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media".

Hoewel de oud-verkenners nu de schuld op zich nemen, blijft onduidelijkheid bestaan over waarom en op basis van welke achtergrondinformatie zij de notitie over Omtzigt hebben gemaakt. Hierover zal op korte termijn een debat plaatsvinden met de nieuwe Tweede Kamer, die woensdag wordt geïnstalleerd. De verkenners laten in hun brief weten "in alle deemoed" bereid te zijn om "nadere inlichtingen" te geven.

Het is nog niet duidelijk wanneer dit debat zal plaatsvinden, omdat Ollongren momenteel nog in thuisquarantaine zit vanwege haar positieve coronatest.