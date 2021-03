De door een persfotograaf vastgelegde notities van oud-verkenners Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) waren geen weergave van gesprekken met lijsttrekkers, maar een "inventarisatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media". Dat schrijven de nieuwe verkenners, Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66), vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Wat aan dit nieuws voorafging: Toenmalig verkenner Ollongren (D66) werd donderdag gefotografeerd met haar verkenningsnotities leesbaar in beeld.

Daarin stond onder meer "Omtzigt: functie elders". Die aantekening is dubieus: die wekt de indruk dat mensen die betrokken zijn bij de formatie het kritische Kamerlid weg willen hebben.

Ollongren en haar collega Jorritsma (VVD) legden daarop hun functie neer. Twee nieuwe verkenners werden aangesteld: Koolmees (D66) en Van Ark (VVD).

Van Ark en Koolmees hebben een gesprek gevoerd met de oud-verkenners over de donderdag gelekte verkenningsnotities. Daarop was onder meer te lezen: "positie Omtzigt, functie elders".

Deze notities zijn echter geen aantekeningen van de gesprekken die de oud-verkenners met de lijsttrekkers hebben gevoerd, schrijven Van Ark en Koolmees. Het document zou zijn samengesteld op basis van onder meer mediaberichten, en zijn bedoeld als voorbereiding op een volgende ronde van gesprekken.

De afgelopen tijd was er veel media-aandacht voor het CDA en in het bijzonder voor Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij beet zich de afgelopen jaren vast in de toeslagenaffaire, waarop uiteindelijk zo'n kritisch onderzoeksrapport volgde dat het kabinet in januari aftrad.

Omtzigt, die zo'n 340.000 voorkeursstemmen haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen, zit al een paar weken oververmoeid thuis. Afgelopen week verschenen verschillende berichten die bedoeld waren om hem te beschadigen. Onder andere deze media-aandacht zou dus tot de notitie van de verkenners hebben geleid.

Ondanks de verklaring van de verkenners zijn nog vragen onbeantwoord. De notitie "functie elders" lijkt toch meer te impliceren dan wat er in de media heeft gestaan: daar ging het niet al zo duidelijk over een mogelijk vertrek van Omzigt. Wat de verkenners hiermee bedoelden en waar deze specifieke input vandaan komt, zijn volgens Koolmees en Van Ark vragen die gesteld moeten worden aan de oude verkenners.

Nieuwe verkenners vinden dat Omtzigt niet besproken had moeten worden

Van Ark en Koolmees zeggen het "zeer te betreuren dat een lid van uw Kamer op deze wijze onderwerp is geworden van vertrouwelijk overleg en vervolgens van een publieke discussie." Volgens hen had het voorval niet mogen gebeuren en heeft dit het vertrouwen geschaad.

Oud-verkenners Ollongren en Jorritsma zegden vrijdag toe volgende week uitleg te geven over de uitgelekte notities aan de Tweede Kamer nadat een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder CDA, VVD en D66, hiertoe opriep. De Kamerleden willen uitleg over hoe ze op het document terecht zijn gekomen.

Dit debat zal aanstaande woensdag plaatsvinden op de dag dat de nieuwe Tweede Kamer wordt geïnstalleerd. Tot die tijd is de formatie gestaakt.