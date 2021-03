De door een persfotograaf vastgelegde notities van oud-verkenners Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) waren geen weergave van gesprekken met lijsttrekkers, maar een "inventarisatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media". Dat schrijven de nieuwe verkenners, Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66), vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Ark en Koolmees hebben een gesprek gevoerd met de oud-verkenners over de donderdag gelekte verkenningsnotities. Daarop was onder meer te lezen: "positie Omtzigt, functie elders".

Deze notities zijn echter geen aantekeningen van de gesprekken die de oud-verkenners met de lijsttrekkers hebben gevoerd, schrijven Van Ark en Koolmees. Het document zou zijn samengesteld op basis van onder meer mediaberichten, en zijn bedoeld als voorbereiding op een volgende ronde van gesprekken.

Van Ark en Koolmees zeggen het "zeer te betreuren dat een lid van uw Kamer op deze wijze onderwerp is geworden van vertrouwelijk overleg en vervolgens van een publieke discussie." Volgens hen had het voorval niet mogen gebeuren en heeft dit het vertrouwen geschaad.

Oud-verkenners Ollongren en Jorritsma zegden vrijdag toe volgende week uitleg te geven over de uitgelekte notities aan de Tweede Kamer nadat een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder CDA, VVD en D66, hiertoe opriep. De Kamerleden willen uitleg over hoe ze op het document terecht zijn gekomen.