Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) hebben toegezegd om volgende week uitleg te geven aan de nieuwe Tweede Kamer over de geklapte verkenning. Ze stopten donderdag per direct als verkenners nadat een fotograaf van het ANP vertrouwelijke aantekeningen fotografeerde die Ollongren onder haar arm hield.

Jorritsma laat via Twitter weten "vanzelfsprekend bereid te zijn volgende week toelichting te geven aan de Tweede Kamer". Ook Ollongren laat weten dat ze hier "uiteraard graag toe bereid" is.

Op de gefotografeerde documenten stond onder andere "positie Omtzigt, functie elders". CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt beet zich jarenlang hard vast in het dossier van de toeslagenaffaire. Vanwege het kritische onderzoeksrapport dat volgde, trad het kabinet in januari af. Omtzigt zit al een paar weken oververmoeid thuis.

Een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder CDA, maar ook VVD en D66, eiste een debat om opheldering te krijgen over de gevoelige aantekeningen. Zij willen weten hoe ze op het document terecht zijn gekomen.

Ook Kamervoorzitter Khadija Arib heeft gezegd dat ze "een zo volledig mogelijk verslag" wil van Jorritsma en Ollongren. Daarnaast riep ze de opgestapte verkenners op om komende week toelichting te geven in de nieuwe Tweede Kamer, die op 31 maart wordt geïnstalleerd.

Het is nog onduidelijk of Ollongren, die donderdag positief testte op het coronavirus, ook daadwerkelijk naar de Kamer kan komen. Dat hangt onder meer af van de vraag of ze klachten heeft.

.