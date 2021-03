VVD (34) en D66 (24) behouden het verwachte aantal zetels, zo blijkt vrijdag uit de officiële verkiezingsuitslag. Ook komen definitief vier nieuwe partijen in de Tweede Kamer: Volt en JA21 met drie zetels en de BoerBurgerBeweging en BIJ1 met elk één zetel.

De verkiezingsuitslag wijkt niet af van de definitieve prognose van het ANP, die eerder deze week bekend werd gemaakt. De verdere zetelverdeling is als volgt: PVV (17), CDA (15), SP en PvdA (elk 9), GroenLinks en Forum voor Democratie (elk 8), Partij voor de Dieren (6), ChristenUnie (5), SGP en DENK (elk 3) en 50PLUS (1).

De opkomst voor deze verkiezingen was 78,7 procent tegenover 81,9 procent in 2017. Dit jaar werden er bijna 10,5 miljoen stemmen uitgebracht.

Volgens de Kiesraad is de stemming over het algemeen goed verlopen. "In verreweg de meeste stemlokalen waren geen incidenten", aldus voorzitter Wim Kuijken. "Er zijn geen fouten gemaakt waardoor de zetelverdeling beïnvloed kan worden."

Nu de Kiesraad de uitslag heeft vastgesteld, moet de Commissie Geloofsbrieven van de Tweede Kamer de einduitslag bevestigen. Daarna kijkt de commissie of alle "verkozen verklaarde" kandidaten voldoen aan de voorwaarden. Op 31 maart worden de nieuwe Kamerleden beëdigd.

Verkenners gestopt door uitlekken aantekeningen

Deze week zijn de formatiegesprekken begonnen. VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Annemarie Jorritsma en demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) hadden de rol als verkenners, maar door het uitlekken van aantekeningen voelden zij zich genoodzaakt te stoppen.

Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) nemen de taak over en hebben laten weten opnieuw met alle zeventien fractievoorzitters in gesprek te gaan. Van Ark en Koolmees kunnen nog niet zeggen of ze dezelfde ambitie hebben als Jorritsma en Ollongren om voor de zomer een regeerakkoord te hebben.