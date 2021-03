De nieuwe verkenners, demissionaire ministers Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66), gaan opnieuw met alle zeventien fractievoorzitters in gesprek. De opvolgers van de donderdag opgestapte verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) zeggen donderdagavond een nieuwe start te willen maken.

Jorritsma en Ollongren stapten eerder op de dag op, nadat Ollongren was gefotografeerd met een zichtbaar A4'tje waarop gevoelige informatie over de formatie was te zien.

"Wat er vandaag gebeurd is, is echt heel vervelend", zegt Van Ark. "Wij hebben ook de reacties van fractievoorzitters gezien en dat is ook de reden waarom we ze graag allemaal uitnodigen om het hierover te hebben en een nieuwe start te maken", aldus de bewindsvrouw.

Ook Koolmees noemt het uitlekken van de notitie "heel vervelend". Hij zegt daarom graag te beginnen met een "schone lei".

De nieuwe verkenners willen vrijdag al beginnen aan de gesprekken met de fractievoorzitters van de zeventien gekozen partijen in de Tweede Kamer. Omdat vrijdag ook de ministerraad is en verschillende partijleiders in quarantaine zitten, gaan die gesprekken volgende week verder.

Het duo is voornemens om dinsdag aan Kamervoorzitter Khadija Arib te laten weten wat de nieuwe planning wordt. Van Ark en Koolmees kunnen nog niet zeggen of ze dezelfde ambitie hebben als Jorritsma en Ollongren om voor de zomer een regeerakkoord te hebben. "We gaan eerst de verkenningsronde afmaken", aldus Koolmees.

54 Arib ontvangt nieuwe verkenners Van Ark en Koolmees

Notitie lekte uit toen Ollongren halsoverkop vertrok

Aanvankelijk stonden donderdag gesprekken tussen Ollongren en Jorritsma en partijleiders Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) op het programma. Dat werd op het laatste moment afgeblazen omdat Ollongren positief op corona testte.

Toen zij vanuit het Tweede Kamergebouw halsoverkop weer naar huis vertrok, werd de inmiddels beruchte foto van haar met het document gemaakt.

Tussen de aantekeningen stond onder meer een notitie over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt: "Positie Omtzigt, functie elders." Ook werd de positie van CDA-leider Wopke Hoekstra besproken. Daarnaast was in de aantekeningen te lezen dat "linkse partijen elkaar niet echt vasthouden".

Naar aanleiding van de uitgelekte notitie zei Hoekstra dat het vertrouwen in de formatie is geschaad. "Het is aan de nieuwe verkenners om dat vertrouwen te herstellen."

Uit gesprekken met de nieuwe lijsttrekkers concludeerde Arib donderdag dat de nieuwe verkenners Van Ark en Koolmees kunnen rekenen op breed draagvlak in de Tweede Kamer.