De ministerraad komt voorlopig niet meer fysiek bijeen, omdat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) besmet zijn met het coronavirus. Dat laat de Rijksvoorlichtingdienst (RVD) donderdag weten.

Volgens de RVD heeft premier Mark Rutte "besloten tot een grotere terughoudendheid bij het organiseren van fysieke bijeenkomsten".

"De vergaderingen van de ministerraad kunnen volgens de coronarichtlijnen worden gehouden, maar uit voorzorg is besloten om vergaderingen van de ministerraad voorlopig via communicatietechnologie te laten plaatsvinden", aldus de RVD.

De formatiegesprekken die verkenners Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) met fractievoorzitters voeren, zijn opgeschort. Er is nog geen informatie bekend over hoe en wanneer het werk van de formatieverkenners doorgaat. Het is nog onduidelijk of dat ook online kan.

Ollongren is naast verkenner ook demissionair minister van Binnenlandse Zaken. Zij en de andere kabinetsleden kregen het advies een coronatest te ondergaan, omdat staatssecretaris Keijzer positief op het coronavirus was getest.

De verkenners moeten de nieuwe Tweede Kamer op 30 maart een rapport overhandigen. De nieuwe Kamer komt een dag later voor het eerst bijeen en zal dan over het rapport debatteren. Dan worden vermoedelijk ook de informateurs aangewezen. Die gaan met de beoogde coalitiepartners om de tafel zitten om tot een regeerakkoord te komen.

Jorritsma stelt dat de formatie vermoedelijk vertraging oploopt. "We moeten even nadenken over hoe we dit gaan aanpakken."