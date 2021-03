Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) stoppen als verkenners van de kabinetsformatie. Een fotograaf van persbureau ANP maakte donderdag een foto van Ollongren, die vertrouwelijke aantekeningen onder haar arm droeg.

Tussen de aantekeningen staat onder meer een notitie over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt: "Positie Omtzigt, functie elders." Ook wordt de positie van CDA-leider Wopke Hoekstra besproken. Daarnaast is in de aantekeningen te lezen dat "linkse partijen elkaar niet echt vasthouden".

Ollongren en Jorritsma laten in een reactie weten dat de notities bedoeld waren "als voorlopige input" voor de volgende ronde in de verkenningsfase. "Deze notities waren geen directe weergave van de reeds gevoerde gesprekken en zijn nog met geen van de onderhandelaars besproken."

Toch constateren beide verkenners dat ze hierdoor hun werk niet meer "onbevangen en onbevooroordeeld kunnen voortzetten". Ze stoppen hun werkzaamheden per direct. Het is nog niet bekend wie Ollongren en Jorritsma zullen opvolgen.

Ollongren zou donderdagochtend in gesprek gaan met VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag, maar vertrok toen ze te horen kreeg dat ze positief getest was op het coronavirus.