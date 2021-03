Ondanks grote verschillen met D66 wil JA21 worden beschouwd als mogelijke deelnemer aan een coalitie met VVD, D66 en CDA. Dat laat lijsttrekker Joost Eerdmans dinsdagmiddag weten na zijn formatiegesprek met de verkenners die onderzoeken welke coalities mogelijk zijn.

Demissionair premier Mark Rutte zei maandagochtend serieus te willen kijken naar de mogelijkheid om JA21 te betrekken bij de formatiegesprekken. De nieuwe partij heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen drie zetels bemachtigd. Eerdmans heeft de verkenners dinsdag geadviseerd een coalitie van VVD, D66, CDA en JA21 te onderzoeken.

JA21 is volgens Eerdmans een "reëel rechts alternatief". Een coalitie met PVV of FVD is namelijk geen optie als het aan de twee grootste partijen (VVD en D66) ligt.

Het belangrijkste speerpunt voor JA21 is migratie. "Daar moet iets wezenlijks veranderen. Als dat niet mogelijk blijkt, wordt het lastig", zegt Eerdmans. Ook zijn de Europese Unie en het klimaat belangrijke onderwerpen voor de nieuwe rechts-conservatieve partij.

Standpunten van JA21 en D66 lopen uiteen

D66-leider Sigrid Kaag liet zich maandag weinig enthousiast uit over een eventuele coalitie met JA21. In gesprek met journalisten benadrukte Kaag dat de standpunten van haar partij en die van Eerdmans uiteenlopen. "JA21 wil uit de EU en het klimaatakkoord van Parijs opzeggen, dat lijkt mij geen optie", citeert het AD.

"D66 staat ook niet bij ons bovenaan het lijstje", zegt Eerdmans dinsdag. Toch hoopt hij met de partij te kunnen onderhandelen. "Je kunt wel blokkades blijven opwerpen, maar volgens mij moeten we kijken naar mogelijkheden."

JA21 wist als nieuwe partij in één klap drie zetels te bemachtigen. Op de vraag of de partij niet eerst de Kamer in wilde gaan, antwoordde Eerdmans: "We zijn hier niet aan begonnen om aan de zijlijn te staan."

"Maar het moet wel een behapbare zaak zijn. Ik begrijp wel dat we geen dertig zetels hebben, maar ook met drie zetels moet je iets naar je zin krijgen. Wij zien er heil in."