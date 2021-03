Een coalitie met de ChristenUnie (CU) ligt niet voor de hand, zo heeft lijsttrekker Gert-Jan Segers dinsdag gezegd na zijn gesprek met de verkenners die de coalitiemogelijkheden in kaart brengen.

Het is duidelijk dat VVD en D66 de sleutel in handen hebben tijdens de formatie. De vraag is welke partijen bereid zijn zich bij de twee grootste partijen aan te sluiten.

Segers zegt dat het voor de CU (vijf zetels) geen logische stap is om mee te praten over het vormen van een coalitie. "De verantwoordelijkheid ligt bij de twee grootste partijen, en dan moet je de rij af. Wij zijn de tiende partij."

Toch geeft Segers geen definitief uitsluitsel als hem gevraagd wordt of de CU aanschuift als er een beroep wordt gedaan op de partij. "Dat zou ik vreemd vinden, omdat er partijen zijn die groter zijn, voor ons in het rijtje staan en eerder hebben deelgenomen aan een coalitie."

Doorgaan met het huidige kabinet, waar de CU deel van uitmaakt, is volgens Segers ook niet direct een optie. Inhoudelijk gezien wordt dat ingewikkeld, zegt hij. D66 en CU staan namelijk lijnrecht tegenover elkaar op het gebied van medisch-ethische kwesties zoals het voltooid leven.

Segers noemt het huidige versplinterde landschap een zorgelijke kwestie. "Het moet een kabinet worden dat voorkomt dat verschillen bittere tegenstellingen worden." Belangrijk daarbij is dat partijen constructief te werk gaan en dat zou de CU ook vanuit de oppositie kunnen doen, vindt hij. "Of het nou binnen of buiten het kabinet is, ik voer die opdracht evengoed uit."

Verkenners voeren dinsdagmiddag nog meer gesprekken

Na Segers was het de beurt aan Laurens Dassen, lijsttrekker van de nieuwe partij Volt. Deze partij gaat met drie zetels de nieuwe Tweede Kamer in.

"We hebben aangegeven dat het voor ons belangrijk is dat er een stabiel kabinet komt om te zorgen dat we sterker uit deze crisis gaan komen. Dan is het wenselijk dat er vertegenwoordiging in de Eerste en Tweede Kamer is", zei Dassen na afloop van zijn gesprek met de verkenners.

Hoewel Volt niet in de Eerste Kamer zit, sloot hij deelname aan een kabinet niet uit. "We moeten goed kijken wat we daarin kunnen betekenen, maar we weten ook dat we nieuw zijn en moeten hier onze weg nog vinden." Dassen zei daarnaast dat hij graag een duurzaam, progressief en pro-Europees kabinet zou willen.

Er staan dinsdagmiddag nog zes gesprekken op de planning. Onder anderen Joost Eerdmans van JA21 zal nog bij de verkenners langsgaan.