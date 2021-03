Alle stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn inmiddels verwerkt. Dat leidt niet tot verschuivingen, zo blijkt dinsdag uit de definitieve prognose van het ANP. De Kiesraad maakt de officiële verkiezingsuitslag vrijdag bekend, die in detail kan afwijken van deze uitslag.

De VVD blijft in elk geval de grootste fractie in de Kamer. De partij van premier Mark Rutte staat momenteel op 34 zetels. D66 krijgt 24 zetels.

GroenLinks zakt van veertien naar acht zetels. Forum voor Democratie stijgt van twee naar acht zetels. Vier partijen komen hoogstwaarschijnlijk nieuw in de Kamer: JA21 en Volt staan op drie zetels en BIJ1 en de BoerBurgerBeweging zouden elk één zetel krijgen.

Den Haag was dinsdag de laatste gemeente die nog de definitieve uitslag nog bekend moest maken. Ook maakten stemlokalen bekend hoe Nederlanders in het buitenland hebben gestemd.

Maandag was er nog een kleine verschuiving te zien in de prognose van het ANP. Nadat Amsterdam zijn definitieve uitslag had vastgesteld, kreeg D66 er een zetel bij ten koste van de VVD.

Formatiegesprekken deze week gestart

VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Annemarie Jorritsma en demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) zijn deze week begonnen met het verkennen van mogelijke coalities.

De verkenners spraken maandag met de lijsttrekkers van de grote partijen (die met minimaal acht zetels, dus van Mark Rutte tot Thierry Baudet en Jesse Klaver) en dinsdag met de lijsttrekkers van alle kleinere partijen.

Ze moeten uiterlijk 30 maart hun verslag inleveren bij de nieuwe Tweede Kamer. Een dag later komen de volksvertegenwoordigers voor het eerst bijeen en zullen ze erover debatteren.

Daarna beginnen de onderhandelingen van de beoogde coalitie. In 2017 duurde het in totaal 225 dagen voordat Nederland een nieuwe regering had.