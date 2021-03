De verkennende gesprekken over de formatie van een nieuw kabinet beginnen maandag. Dat hebben Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) donderdagmiddag gezegd. Eerder op donderdag werden beiden aangesteld als verkenners van een nieuwe coalitie.

Kamervoorzitter Khadija Arib heeft gevraagd of het verslag van de verkenning op uiterlijk 30 maart ingeleverd kan worden. De dag erna worden de leden van de nieuw gevormde Tweede Kamer geïnstalleerd.

Ollongren, die ook nog demissionair minister van Binnenlandse Zaken is, wilde niet vooruit lopen op een eventueel te vormen coalitie. "Het is nu nog te vroeg om over voorkeurscombinatie's te spreken."

Jorritsma sprak wel de hoop uit dat het formatieproces "voor de zomer" is afgerond. "Dat zou de ambitie moeten zijn en dat moet toch ook wel lukken?"

De voormalig VVD-minister noemde het "bijzonder" dat er voor twee verkenners is gekozen. "Dat is nog niet eerder voorgekomen."

Normaal gesproken draagt alleen de grootste partij een verkenner voor. In dit geval zou dat om de VVD gaan, die volgens de voorlopige prognose 35 zetels behaalde.

D66, dat met 24 zetels de tweede partij werd, wilde ook een verkenner leveren. Gezien de grote overwinning die de partij boekte vonden de sociaal-liberalen het passend dat ook zij betrokken worden bij de eerste gesprekken over een nieuw kabinet.