Thierry Baudet stelt dat overige partijen niet meer om zijn partij Forum voor Democratie heen kunnen nadat FVD tijdens de Tweede Kamerverkiezingen de grootste zetelwinst boekte. FVD won zes extra zetels en staat nu op acht. Volgens Baudet bestaat er een "hele reële mogelijkheid" dat zijn partij plaatsneemt in een nieuwe coalitie.

De FVD-lijsttrekker vindt dat hijzelf het initiatief moet nemen met het vormen van een nieuw kabinet, omdat zijn partij de grootste zetelwinst boekte. "Dit is een fantastische overwinning, we zijn de grootste winnaars. En volgens mij mogen de grootste winnaars altijd het initiatief nemen in de formatie", zegt Baudet donderdag. Hij hoopt samen met de VVD, PVV, SGP en JA21, een partij bestaande uit enkele oud-FVD'ers, een " kabinet over rechts" te creëren.

Hoewel Baudet blij is met de acht zetels voor FVD, had de partij op een enkel moment het gevoel dat er veel meer in zat. "We dachten zelfs dat we 76 zetels gingen halen. Je hoopt natuurlijk altijd op meer." De FVD-lijsttrekker stelt dat het verweer tegen de geldende coronamaatregelen de reden is achter de groei van zijn partij.

Woensdag opende het Openbaar Ministerie (OM) nog een onderzoek naar een manifestatie van Forum voor Democratie in het Westerpark in Amsterdam. De paar honderd aanwezigen hielden geen afstand en dansten en zongen op muziek. "Het was een superfeest", zegt Baudet erover. De lijsttrekker wil een eventuele boete "met alle liefde" betalen.

Baudet reageert als laatste lijsttrekker op verkiezingsuitslag

Het is de eerste reactie van Baudet op de verkiezingsuitslag. Woensdag reageerden alle andere lijsttrekkers al op de verkiezingsuitslag, maar de FVD-lijsttrekker zou "te moe" zijn geweest.

Eerder twijfelde Baudet openlijk over de eerlijkheid van het verkiezingsproces. Hij maakte zich daarnaast zorgen over briefstemmen voor zeventigplussers, waar uiteindelijk ook onduidelijkheid over ontstond. "Ik sta nog steeds volledig achter die waarschuwingen", zegt Baudet. Hij heeft evenwel "geen enkele aanwijzing dat er gefraudeerd zou zijn, maar ik ga gewoon rustig kijken wat er gebeurd is".