Gert-Jan Segers is opgelucht dat de ChristenUnie waarschijnlijk op vijf zetels blijft staan. "Vijf of vier, dat scheelt heel veel", zei de lijsttrekker van de partij een dag na de Tweede Kamerverkiezingen. Er was dan ook taart voor de fractieleden. De ChristenUnie stond in de eerste exitpolls nog op een verlies van één zetel.

De partij had gehoopt op een zetel winst, aldus Segers. Maar hij vindt het een "knappe prestatie" dat de sociaalchristelijke partij regeringsverantwoordelijkheid heeft genomen en hetzelfde aantal zetels heeft weten te behouden. Zeker omdat er volgens hem veel zware maatregelen moesten worden genomen vanwege de coronacrisis.

Segers wil nog niet ingaan op de formatie en een mogelijke rol daarin voor zijn partij. Het is volgens hem veel te vroeg om hierover te speculeren. "Wij moeten eerst even rustig kijken wat dit betekent voor de politieke verhoudingen, wat andere partijen willen. We zijn er echt nog niet aan toe om te spreken over onze eigen positie. Ik wacht rustig af."