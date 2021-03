Wopke Hoekstra kan ondanks het forse zetelverlies aanblijven als leider van het CDA, zegt partijvoorzitter Rutger Ploum donderdag. Pieter Omtzigt, de nummer twee van de kandidatenlijst van de partij, heeft meer tijd nodig om te herstellen, meldt hij donderdag.

Het CDA verloor vier zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen en komt uit op vijftien, aldus een prognose van persbureau ANP.

Hoekstra wil na de dreun die zijn partij moest incasseren het vertrouwen van de kiezer terugwinnen. "Er is echt werk aan de winkel." Het is vooral een klus om van het CDA weer een "volkspartij" te maken, denkt de lijsttrekker. "Die ambitie moet je hebben, en die houd ik ook. Maar ik heb ook gezien dat het deze keer niet eens bijna gelukt is".

"De day after is een beetje hetzelfde als de night before", zei Hoekstra donderdagochtend bij aankomst in het Kamergebouw. Wel wil hij nog "een hele periode" vastplakken aan zijn beperkte tijd tot nu toe als leider van de partij.

Ploum noemt de uitslag een "hele teleurstelling". De partij moet "heel kritisch" naar zichzelf kijken, vindt hij. "Maar we hebben een hele goede leider en daar gaan we mee door."

250 Analyse voorlopige uitslag: 'Rutte wil snel formeren, slagveld op links'

Omtzigt voerde 'tegen beter weten in net te veel campagne'

Omtzigt spreekt van een "forse tegenvaller" voor de christendemocraten. Het Tweede Kamerlid nam medio vorige maand midden in de verkiezingscampagne een pauze na een zwaar jaar.

"Het herstel kost mij langer en ik heb in de afgelopen weken toch nog net te veel geprobeerd campagne te voeren, soms tegen beter weten in", twittert hij donderdag.

Omtzigt was vorig jaar nog kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Hij verloor die strijd nipt van Hugo de Jonge. De demissionair minister van Volksgezondheid gaf het lijsttrekkerschap in december op omdat het niet te combineren zou zijn met de bestrijding van het coronavirus. Daarop werd Hoekstra de nieuwe leider.