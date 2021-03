Iets na 4.00 uur is twee derde van de stemmen geteld. Een volledige uitslag komt er in de nacht van woensdag op donderdag echter niet. Meerdere gemeenten zijn inmiddels gestopt met tellen en gaan donderdag verder, al is onduidelijk hoeveel precies. Ook de vier grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) komen in de nacht van woensdag op donderdag niet met een definitieve uitslag.

Amsterdam kwam in de nacht met een voorlopige uitslag, op basis van ongeveer 84 procent van de stemmen. Een woordvoerder van de stad kon nog niet zeggen hoe representatief die voorlopige uitslag zou zijn voor de hele stad.

Rotterdam is rond 3.30 uur gestopt met tellen en gaat overdag verder met tellen. De stad durfde nog niet te voorspellen wanneer er een voorlopige uitslag kan worden gegeven. Den Haag kwam om 2.30 uur met een voorlopige uitslag op basis van 74 procent van de stemmen.

Utrecht bracht rond 2.00 uur een voorlopige uitslag, op basis van zo'n 85 procent van de stemmen. De hele nacht gaat het tellen door, maar een definitieve uitslag wordt pas vrijdag verwacht. In de stad is D66 voorlopig de grootste, gevolgd door de VVD en GroenLinks.

Met tellen is gestopt Hellevoetsluis (Zuid-Holland) en Berkelland (Gelderland). Horst aan de Maas zou aanvankelijk ook donderdag doorgaan, maar bleek toch tot een einduitslag te kunnen komen.

Onduidelijk of meer gemeenten stoppen met tellen

Het is onbekend of meer gemeenten ervoor kiezen om tijdelijk te stoppen met tellen en donderdag verder te gaan en hoeveel dat er zijn.

Ondanks dat sommige stembureaus ook al op maandag en dinsdag open waren mochten de daar uitgebrachte stemmen wel pas vanaf woensdag geteld worden.

In sommige gemeenten zijn de uitgebrachte briefstemmen nog niet geteld. Er zijn ook gemeenten waar centraal en openbaar wordt geteld op donderdag 18 maart, meldt de Kiesraad.

Op basis van de voorlopige uitslag lijken de VVD en D66 af te stevenen op winst. De partij wordt ingeschat op 36 zetels. Tweede lijkt D66 te zijn geworden, met 24 zetels. CDA verliest waarschijnlijk vier zetels, GroenLinks halveert (-7 zetels) en SP verliest er vijf.