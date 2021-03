Nederland kan zich gaan opmaken voor Rutte IV. Nu de VVD opnieuw de grootste partij is geworden moet het gek lopen als de partij niet het voortouw neemt bij de komende formatieperiode. Welke coalities zijn er mogelijk?

Om samen een stabiele coalitie te vormen hebben partijen in totaal 76 zetels in de Tweede Kamer nodig en 38 zetels in de Eerste Kamer.

VVD-lijsttrekker Mark Rutte liet woensdagavond in een reactie op de uitslag weten dat "het zeer voor de hand ligt" dat zijn partij en D66, de andere grote winnaar van de verkiezingen, gaan praten over de formatie. Hij vindt dat de twee grootste partijen het voortouw moeten nemen. Daarnaast ziet Rutte ook graag dat het CDA aanschuift aan tafel.

De VVD (36), D66 (24) en CDA (15) krijgen volgens de exitpoll samen 75 zetels in de Tweede Kamer. Net geen meerderheid daar. In de Eerste Kamer komen deze drie partijen zelfs tien zetels tekort voor een meerderheid.

Coalitie met vijf partijen reële optie, maar zware klus

Sigrid Kaag, lijsttrekker van D66, wilde tijdens de campagne nog niet vooruitlopen op de formatie, maar zei woensdagavond in een reactie op de exitpolls dat ze wil gaan samenwerken. "We willen Nederland progressiever, eerlijker en vooral groener maken."

Om aan die laatste uitspraak te voldoen zal Kaag waarschijnlijk samen willen werken met GroenLinks en PvdA. "We moeten rekening houden met onze partners", hintte ze al in haar toespraak.

GroenLinks en PvdA hebben eerder al laten weten dat ze niet zonder elkaar in een kabinet met de VVD willen stappen. Bovendien hebben de VVD, D66 en CDA in de Eerste Kamer niet genoeg aan één van deze twee partijen. Het zou dus logisch zijn dat VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA samen in gesprek gaan. Dat zal een moeilijke formatieklus worden.

Het CDA wil op dit moment niet denken aan meeregeren na het verlies dat ze deze verkiezingen hebben geleden. Lijsttrekker Wopke Hoekstra zei in een reactie dat het nu aan de VVD en D66 is om het voortouw te nemen. Mocht het CDA besluiten om niet in zee te willen gaan met VVD, D66, GroenLinks en PvdA wacht een nog lastigere opgave.

Opties die minder voor de hand liggen

Anders dan in 2017 is een samenwerking tussen de VVD en de SP deze formatie niet uitgesloten. De SP is in theorie qua zetelaantal in de Eerste en Tweede Kamer inwisselbaar voor GroenLinks of PvdA, maar Kaag zal waarschijnlijk een voorkeur hebben voor deze twee meer progressieve partijen.

En doorgaan op de oude voet? VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kunnen in principe weer verdergaan met waar ze gebleven waren, maar de medisch-ethische vraagstukken liggen moeilijk tussen de twee laatstgenoemde partijen. Naar verwachting zullen ze niet snel weer de samenwerking opzoeken.

Een coalitie over rechts zal lastig worden voor de VVD, aangezien bijna alle partijen samenwerking met de PVV en Forum voor Democratie al hebben uitgesloten. VVD en CDA komen samen maar op vijftig zetels.

Een linkse coalitie dan? Het linkse blok van GroenLinks, SP en PvdA is kleiner dan ooit. Ze krijgen volgens de exitpolls samen 25 zetels. Ook een samenwerking met D66 met daarbij de kleinere linkse partijen, zoals DENK en PvdD, levert in totaal geen 76 zetels op.