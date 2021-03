VVD-leider Mark Rutte is "supertrots" dat zijn partij voor de vierde keer achter elkaar de Tweede Kamerverkiezingen heeft gewonnen. Tegelijkertijd wil Rutte zo snel mogelijk aan de slag om Nederland uit de coronacrisis te loodsen, daarna is er nog genoeg werk aan de winkel om de achterstand in de zorg weg te werken en de woningnood aan te pakken.

"De agenda die voor ons ligt is enorm", zei Rutte in een eerste reactie na de verkiezingswinst. De VVD komt waarschijnlijk op 36 zetels en is daarmee veruit de grootste.

Komende weken en maanden gaat hij verder met Nederland door deze coronacrisis te leiden samen met het huidige kabinet. Het kan nog maanden duren voordat een nieuw kabinet is geïnstalleerd.

"We moeten alle achterstanden in de gezondheidszorg inhalen en vervolgens verschrikkelijk hard werken zodat de middenklassen en het MKB meer ruimte krijgen."

Volgens Rutte zijn de klimaatcrisis en de problemen op de woningmarkt de grote problemen die de komende jaren aangepakt moeten worden. "We moeten het land weer terugbrengen naar waar het hoort te zijn: één van de best presterende landen in de wereld", aldus Rutte.

Ligt voor de hand dat VVD en D66 voortouw nemen

Rutte feliciteerde ook de andere winnaar D66-leider Sigrid Kaag, die partij komt waarschijnlijk op 27 zetels, een plus van acht. Het ligt volgens Rutte dan ook "zeer voor de hand" dat VVD en D66 gaan praten voor een volgende coalitie.

Rutte herhaalde ook zijn wens om het CDA bij die besprekingen te betrekken. "We willen het formatieproces zo kort mogelijk houden."

Eerder op de avond vertelde CDA-leider Wopke Hoekstra dat het nog niet zeker is of het CDA bij de besprekingen aansluit vanwege het verlies van zoals het er nu naar uitziet vijf zetels.