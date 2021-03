D66 en VVD vieren feest met de eerste voorlopige uitslagen. Het CDA en de ChristenUnie likken hun wonden, nieuwkomers als Volt en BIJ1 zijn klaar om in de Tweede Kamer een nieuw geluid te laten horen.

Sophie Hermans, campagneleider van de VVD, zegt "ongelooflijk trots" te zijn op de verkiezingsuitslag. De partij was net als vier jaar eerder de grootste en won drie zetels ten opzichte van 2017.

Hermans is "supertrots om voor de vierde keer op rij de grootste te zijn".

"Het laat zien dat Nederland vertrouwen uitspreekt in de VVD en in Mark Rutte om in deze crisis verder te gaan om dit land naar de eindstreep te brengen", aldus Hermans.

D66: 'Het dak gaat eraf'

Ook bij D66 was veel vreugde. "Het dak ging eraf", aldus Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Met de kanttekening dat het nog slechts om een exitpoll gaat noemt hij het een "historische" uitslag. "Onze grootste uitslag ooit."

"Het is zilver met een gouden rand", doelt Sjoerdsma op de hoogstwaarschijnlijke tweede plek na de VVD.

CDA: 'Dit is minder dan gehoopt'

Bij het CDA waren de gezichten een stuk sipper. "De avond is nog lang, maar het is beduidend minder dan we zelf gehoopt hadden", zei een teleurgestelde campagneleider Raymond Knops.

Ook partijleider Wopke Hoekstra spreekt van een "teleurstellende uitslag. De dingen zijn anders gelopen dan je had gewild." Hij zegt dat de campagne van het CDA geevalueerd gaat worden. "Ook teleurstelling hoort bij het leven."

Ook bij ChristenUnie, de vierde partij die deel uitmaakte van het kabinet, heerste geen jubelstemming, al wilde Carola Schouten nog niet al te veel conclusies trekken op basis van de exitpolls. "Laten we eerst zien wat de stem van de kiezer en de uitslag is geweest."

Ze benadrukte dat er gedurende de avond nog zaken kunnen veranderen in de zetelverdeling en heeft "goede hoop" de vijf zetels die CU tijdens de verkiezingen van 2017 behaalde te behouden. In de exitpolls zijn dat er nu vier.

Simons: 'Broodnodig dat BIJ1 in Kamer komt'

Sylvana Simons, lijsttrekker van BIJ1, is blij met de "broodnodige entree" die haar partij volgens de eerste exitpoll van Ipsos maakt in de Tweede Kamer. Ze noemt de rest van de exitpoll wel een "teleurstellende winst voor de huidige status quo".

Zo noemt ze de twee nieuwe zetels voor de VVD "winst voor Ruttes afbraakbeleid". Het verlies van GroenLinks laat volgens Simons wel zien dat er "in ieder geval op links animo is voor nieuwe politiek". GroenLinks verliest volgens de eerste expitpoll zes zetels ten opzichte van 2017.

Laurens Dassen van Volt is blij met de eerste prognoses. De partij zou met meerdere zetels in de Kamer komen. "Voorzichtigheid is geboden, maar het is ontzettend mooi om in de poll terug te komen. We zijn er onwijs trots op dat we de campagne de afgelopen tijd zo hebben vormgegeven zoals we hebben gedaan."