Het lijkt erop dat de nieuwe partijen Volt en JA21 voor het eerst in de Tweede Kamer komen. Volgens de voorlopige uitslag van het ANP krijgen de partijen respectievelijk drie en vier zetels. Dat is nog niet definitief, want tot dusver is slechts twee derde van de stemmen geteld.

Bij de pro-Europese partij Volt is blij gereageerd op de exitpoll. "We staan hier nog bij te komen. Het kan nog alle kanten op. Voorzichtigheid is geboden, maar het is ontzettend mooi om te zien dat we in ieder geval in de poll terugkomen dankzij het harde werk van iedereen. We zijn er onwijs trots op dat we de campagne de afgelopen tijd zo hebben vormgegeven zoals we dat hebben gedaan", aldus lijsttrekker Laurens Dassen.

JA21-leider Joost Eerdmans "had niet durven dromen" dat zijn partij mogelijk vier zetels haalt. Eerdmans noemt het "vrij uniek" dat mensen "in deze groten getale hun vertrouwen geven aan een partij die zo kort bestaat".

De partij ontstond eind vorig jaar nadat Eerdmans en Annabel Nanninga na een ruzie vertrokken bij Forum voor Democratie (FVD). "Met onze fractie gaan we er alles aan doen om dat vertrouwen te verzilveren en resultaten te boeken", zegt Eerdmans. "Dit is prachtig, maar tegelijkertijd nog maar het begin."

BoerBurgerBeweging op één zetel, BIJ1 geen zetel

Een andere nieuwe partij, de BoerBurgerBeweging, krijgt volgens de voorlopige uitslag één zetel. Deze partij moet donderdag dus nog in spanning afwachten.

De partij BIJ1 van Sylvana Simons kreeg woensdagavond in de exitpoll nog een zetel, maar lijkt bij de voorlopige uitslag buiten het net te vissen.

De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen is volgens Ipsos 82,6 procent, net iets hoger dan vier jaar geleden (81,9 procent).