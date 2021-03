De VVD lijkt voor de vierde keer op rij de grootste partij te worden in de Tweede Kamer. D66 kan een tweede plek bijna niet meer ontgaan, blijkt uit de exitpoll woensdagavond die NOS liet uitvoeren door onderzoeksbureau Ipsos. De foutmarge is dit jaar vanwege corona groter dan anders, de verkiezingsuitslag zal zeer waarschijnlijk afwijken.

De voorlopige zetelverdeling op basis van de exitpoll:

VVD: 36 zetels (+3)

D66: 27 zetels (+8)

PVV: 17 zetels (-3)

CDA: 14 zetels (-5)

PvdA: 9 zetels (zelfde als in 2017)

GroenLinks: 8 zetels (-6)

SP: 8 zetels (-6)

Forum voor Democratie: 8 zetels (+6)

Partij voor de Dieren: 5 zetels (-)

ChristenUnie: 4 zetels (-1)

SGP: 3 zetels (ongewijzigd)

DENK: 2 zetels (-1)

50PLUS: 1 zetel (-3)

Nieuwe partijen:

Volt: 3 zetels

Ja21: 3 zetels

BoerBurgerBeweging: 1 zetel

Bij1: 1 zetel

Volgens de exitpoll komt de VVD uit op 36 zetels, een winst van drie zetels. D66 heeft een behoorlijke opmars gemaakt en komt in de exitpoll uit op 27 zetels, een winst van maar liefst acht.

"Ik heb altijd geloofd dat Nederlanders niet extreem zijn maar gematigd", zei D66-leider Sigrid Kaag in een eerste reactie.

"We willen samenwerken. We willen progressiever, eerlijker en vooral groener. Dus ja, we zullen rekening houden met onze partners"aldus Kaag.

PVV (zeventien, was twintig), CDA (veertien, was negentien), GroenLinks en SP (beide acht, was in beide gevallen veertien) zijn zoals het er nu naar uitziet de grote verliezers.

FVD lijkt op winst te kunnen rekenen, de partij van Thierry Baudet krijgt in de prognose zeven zetels, een plus van vijf.

VLNR: Annemarie Jorritsma (fractievoorzitter Eerste Kamer), Klaas Dijkhoff (scheidend fractievoorzitter Tweede Kamer), Sophie Hermans (campagneleider en Tweede Kamerlid), Mark Rutte (partijleider), Christianne van der Wal (partijvoorzitter) en Caroliene Hermans (persoonlijk assistent) volgen de uitslagen voor de Tweede Kamerverkiezingen in de Tweede Kamer. (ANP)

Nieuwkomers grote winnaars

Winnaars zijn er vooral bij de nieuwkomers. Volt lijkt maar liefst met vier zetels in de Kamer te komen. JA21, de partij van oud-FVD'ers Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, komt misschien met drie zetels nieuw in de Kamer.

Voor BIJ1 van Silvana Simons en de BoerBurgerBeweging (BBB) wordt het spannend, beide partijen staan op 1 zetel.

De PvdA heeft het monsterverlies bij de vorige verkiezingen van 29 zetels niet kunnen goedmaken en blijft steken op de negen zetels die de partij al had. Links is daarmee historisch klein geworden.

Exitpoll onzekerder dan ooit

Een exitpoll is een peiling op basis van wat mensen daadwerkelijk hebben gestemd.

Ipsos waarschuwde dat de foutmarge bij deze verkiezingen groter is dan normaal vanwege corona. Een afwijking van twee zetels zal vaker voorkomen, boven de twee zetels is ook niet uit te sluiten, aldus Ipsos in een verklaring. Normaal wordt rekening gehouden met een afwijking van één zetel.

De grotere onzekerheidsmarge komt doordat de zeventigplussers in Nederland, ongeveer 16 procent van alle kiesgerechtigden, per brief konden stemmen vanwege corona. Deze groep komt dus minder vaak terug in de exitpoll.

Daarnaast kon Ipsos in sommige kleinere stembureaus vanwege de coronamaatregelen niet aanwezig zijn.