Het laatste tv-debat zit er na dinsdagavond op. Nadat de lijsttrekkers zo'n beetje bij elk denkbaar programma zijn geweest om hun verhaal te vertellen, is de kiezer aan zet. Donderdag start direct de formatie. Wat kunnen we op basis van de campagne daar nu al over vertellen?

Het ging deze campagne opvallend vaak over de coalitievorming ná de verkiezingen. Sommige partijleiders lieten zich graag in de kaarten kijken, bij GroenLinks staat de voorkeur (SP, PvdA en D66) zelfs op de verkiezingsposter. Anderen waren voorzichtiger.

Een ding weten we zeker: de PVV en FVD vallen af voor een coalitie omdat die partijen door bijna iedereen wordt uitgesloten. Daarnaast zijn er minstens vijf partijen nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat kan niet zonder VVD, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, SP of ChristenUnie.

Er lijkt ook een derde wetmatigheid: men lijkt er vanuit te gaan dat de VVD deze verkiezingen gaat winnen. Dat is ook niet gek gezien de trends in de peilingen van de afgelopen vier jaar. Een volgend kabinet zal dus waarschijnlijk weer door Mark Rutte worden geleid, het is dus interessant om te kijken wat hij en zijn partij willen.

Rutte wil in ieder geval met CDA

De VVD-leider spreekt liever geen voorkeur uit, behalve dat hij het CDA als eerste uitnodigt wanneer hij de grootste wordt. Die wens is wederzijds. Een veilige keuze voor de centrumrechtse partijen.

De blik moet dan al snel naar links. Niet naar D66, die partij voelt zich comfortabel in de coalitie en bleek een betrouwbare partner voor VVD en CDA, maar naar de drie linkse oppositiepartijen SP, GroenLinks en PvdA.

Dan wordt het al wat meer puzzelen. PvdA en GroenLinks hebben al vroeg een pact gesloten: zij gaan niet zonder elkaar regeren. De PvdA likt nog steeds de wonden van hun deelname aan Rutte II. Nooit meer in een coalitie als enige linkse partij, zeiden ze bij de sociaaldemocraten.

De wens van GroenLinks-leider Jesse Klaver gaat eigenlijk verder. Hij wil een blok vormen met SP, PvdA én D66, maar dat plan strandde vrijwel direct nadat het was geopperd.

Vlnr: Wilders (PVV), Klaver (GL), Kaag (D66) en Marijnissen (SP). (Foto: ANP) Vlnr: Wilders (PVV), Klaver (GL), Kaag (D66) en Marijnissen (SP). (Foto: ANP) Foto: ANP

GroenLinks al jaren bezig met regeren in 2021

GroenLinks sorteert al jaren voor op regeringsdeelname. Daar doet Klaver ook helemaal niet geheimzinnig over. Het sluiten van tal van akkoorden met het kabinet moest die bereidwilligheid onderstrepen.

Klaver heeft alleen wel een probleem: het wordt hem door de VVD en het CDA nog steeds zeer kwalijk genomen dat een poging een coalitie te vormen in 2017 mislukte. Migratie bleek toen een te grote hobbel. Uiteindelijk werd er met de ChristenUnie wel een coalitie gesloten.

Rutte laat daarnaast geen kans onbenut om te waarschuwen voor de klimaatplannen van GroenLinks. Die partij is op dat vlak volgens de VVD'er aan het "overtoepen". Een verwijt dat D66 ook krijgt. Zelf haalt de VVD de klimaatdoelen overigens niet.

De ChristenUnie lijkt een kleinere rol te gaan spelen in de formatie. De rek met D66 op gevoelige dossiers zoals bedenktijd op abortus en voltooid leven is er na vier jaar regeren uit.

Opvallende flirt naar Marijnissen

Naast het afzetten tegen GroenLinks, is Rutte juist bezig met een charmeoffensief richting de SP van Lilian Marijnissen. Dat begon een jaar geleden, toen de VVD'er zei dat Nederland "in de kern diep socialistisch is."

Marijnissen op haar beurt heeft er in de campagne vaker op gehint dat de SP klaar is voor regeringsdeelname, er werd zelfs al grappend een ministerpost geclaimd: Renske Leijten voor Volksgezondheid.

Marijnissen weet dat haar achterban regeren met de VVD ingewikkeld vindt. Haar voorganger Emile Roemer had de liberalen bij de vorige verkiezingen al een half jaar voordat er gestemd kon worden uitgesloten.

De partij van Rutte staat bij Marijnissen dan ook "onderaan het lijstje", maar de SP-leider onderstreept: de VVD wil nu óók werken aan een versterkte zorg, een sterke overheid en een hoger minimumloon.

Het zijn de eerste perikelen van de onderhandelingen straks. GroenLinks is op deze manier helemaal geen vanzelfsprekende coalitiepartner, er kan van Klaver worden gevraagd meer water bij de wijn te doen.