Uit de eerste telling van poststemmen in de Brabantse gemeente Bernheze blijkt dat zo'n 8,5 procent van de ingediende poststemmen ongeldig is, meldt NOS maandag. Bij reguliere verkiezingen is dit het geval bij ongeveer 0,3 procent van de stemmen.

NOS meldt dat het in Bernheze fout gaat doordat de stempas en het stembiljet soms in dezelfde envelop zitten. Omdat een stem geheim moet blijven, mogen de tellers deze enveloppen niet openen.

Het stembureau houdt de enveloppen apart in de hoop dat ze later alsnog meegeteld mogen worden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt tegenover de NOS dat de problemen bekend zijn en dat er naar een oplossing wordt gezocht.

Er zijn nog geen tellingen van andere gemeenten bekend. Woensdag worden de eerste andere voorlopige resultaten verwacht.

Eerder deze week bleek al dat van de 400.000 briefstemmen die PostNL tot en met 8 maart heeft ontvangen, ongeveer 2,5 procent ongeldig is. Ook in deze gevallen ging het om briefstemmen die in de verkeerde envelop zitten. Ook heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken van gemeenten gehoord dat er retourenveloppen zijn ontvangen die zo dun zijn dat daar waarschijnlijk geen stembiljet in zit.

Vanwege het coronavirus mogen zeventigplussers dit jaar hun stem via de post uitbrengen. Volgens een peiling van het ministerie willen ongeveer 800.000 zeventigplussers een zogenoemde poststem uitbrengen.