Wat is ook alweer een blanco stem? Hoe werken restzetels? En gaat je stem automatisch naar de grootste partij als je niet gaat stemmen? Dit zijn de antwoorden op dertien veelgestelde vragen over de Tweede Kamerverkiezingen.

1. Hoeveel partijen doen mee?

Er doen dit jaar 37 partijen mee aan de verkiezingen, een naoorlogs record. In 2017 deden 28 partijen mee. Het absolute record stamt uit 1922, toen 53 partijen een gooi naar de macht deden.

2. Kan ik op al deze partijen stemmen?

Het kan voorkomen dat niet alle 37 partijen op je stembiljet staan. Dat heeft te maken met het zogeheten kieskringenstelsel waarmee in Nederland wordt gewerkt. Ons land telt twintig kieskringen en slechts twintig van de 37 partijen doen in al deze regio's mee. Op de website van de Kiesraad kun je de verschillende lijsten bekijken.

De kandidatenlijsten kunnen ook per kieskring verschillen. Partijen mogen per kring namelijk andere namen aanleveren voor de lijst.



3. Moet ik op de nummer één van de partij stemmen?

Hoewel de meeste mensen geneigd zijn een partij te kiezen en dan automatisch het bovenste hokje op de lijst rood kleuren, hoeft dat niet. Je mag ook op een kandidaat op een lagere positie stemmen. Dat wordt een voorkeurstem genoemd.

We kiezen in Nederland de leden van de Tweede Kamer en zij worden onze volksvertegenwoordigers. Daarom is het goed om te kijken welke kandidaat jouw standpunten het beste vertegenwoordigt of je het meest aanspreekt. Dat kan ook een kandidaat zijn die lager op de lijst staat.

4. Hoe werkt zo'n voorkeurstem?

Als kiezer kun je met voorkeurstemmen de lijstvolgorde van een partij doorbreken. Stel dat een partij tien zetels krijgt, dan zullen in principe de eerste tien kandidaten op de lijst zitting nemen in de Tweede Kamer.

Maar als bijvoorbeeld de kandidaat op plek dertien meer stemmen heeft gekregen dan de kandidaten op plekken tien, elf en twaalf, dan kan deze persoon alsnog in de Kamer komen. Dat gaat dan wel ten koste van de kandidaat op plek tien.

Om met voorkeurstemmen in de Kamer te komen moet een kandidaat wel een kwart van het aantal stemmen dat nodig is voor een zetel behalen.

5. Wat is een lijstduwer?

Een lijstduwer is een kandidaat die helemaal onderaan de lijst staat en dus vrijwel zeker niet in de Kamer komt. Vaak wordt deze rol vervuld door een persoon die naar verwachting veel stemmen zal trekken. Zo is de populaire zwemmer Maarten van der Weijden net als in 2017 lijstduwer van de VVD.

6. Hoeveel zetels zijn er te verdelen?

In de Tweede Kamer zitten 150 volksvertegenwoordigers. Er worden dus ook 150 zetels verdeeld.

7. Hoe wordt bepaald of een partij een zetel krijgt?

Daarvoor hebben we de kiesdeler. Dat is het totale aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal te verdelen zetels.

Er zijn 150 zetels. Stel dat er tien miljoen stemmen worden uitgebracht. Dan is de kiesdeler 10.000.000/150= 66.666 stemmen. Een partij heeft dan dus 66.666 stemmen nodig om een zetel te halen.

8. Wat is een restzetel?

Om te bepalen hoeveel zetels een partij krijgt, worden alle stemmen op kandidaten van die partij opgeteld en gedeeld door de kiesdeler. Dat zal nooit precies uitkomen op een rond getal, waardoor je uiteindelijk een aantal van de in totaal 150 zetels overhoudt. Die noemen we restzetels. In 2017 waren dat er acht.

9. Hoe worden deze restzetels verdeeld?

Om als partij aanspraak op een restzetel te maken, moet je minstens één 'normale' zetel hebben behaald. De verdeling van de restzetels wordt vervolgens op basis van de 'grootste gemiddelden' gedaan.

Eerst wordt voor alle partijen berekend hoeveel stemmen per zetel op een partij zouden zijn uitgebracht als die één extra zetel zou krijgen. Daarvoor wordt het totale aantal stemmen gedeeld door het aantal volle zetels plus één. De partij met het hoogste gemiddelde krijgt vervolgens de eerste beschikbare restzetel. Deze berekening wordt vervolgens herhaald tot de restzetels verdeeld zijn.

10. Als ik niet stem, gaat mijn stem dan automatisch naar de grootste partij?

Nee hoor, voor de zetelverdeling wordt alleen gebruikgemaakt van het totale aantal uitgebrachte stemmen op kandidaten. De verkiezingsopkomst kan wel invloed hebben op hoe makkelijk een partij aan een zetel kan komen.

Als de opkomst lager is, hebben kleine partijen daar bijvoorbeeld voordeel van. Hoe werkt dat? In 2017 was de opkomst hoog en hadden partijen voor een zetel zo'n 70.000 stemmen nodig. In 2012 gingen er minder mensen naar het stembureau, waardoor partijen zo'n 62.000 stemmen nodig hadden voor een zetel.

11. Wat is een blanco stem?

Weet je niet op welke partij of op welke kandidaat je wil stemmen maar wil je wel gebruikmaken van je stemrecht, dan kan je een blanco stem uitbrengen. In 2017 deden bijna zestienduizend mensen dit.

Deze stemmen tellen niet mee bij de zetelverdeling omdat bij het berekenen van de kiesdeler alleen stemmen op kandidaten meetellen. De blanco stemmen worden dus niet verdeeld over de partijen en hebben dus geen invloed op de verkiezingsuitslag. Wel tellen deze stemmen uiteindelijk mee om de opkomst te bepalen.

12. We kiezen dus leden van de Tweede Kamer en niet de regering. Hoe zit dat?

Bij deze verkiezingen stem je op een kandidaat van wie je denkt dat hij of zij jou goed kan vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer controleert de regering en maakt samen met de regering nieuwe wetten.

Je kiest deze week dus geen regering, maar hebt hier mogelijk wel wat invloed op. Direct na de verkiezingen wordt er namelijk een nieuw kabinet gevormd. Dit wordt de formatie genoemd. De voorzitters van de partijen die in de Tweede Kamer zitten, onderhandelen samen over welke partijen in een coalitie gaan regeren.

Het komt er dus op neer dat onze democratie meerdere lagen van vertegenwoordiging heeft: burgers kiezen de Kamer en de Kamer besluit welke bewindslieden de partijen zullen vertegenwoordigen.

13. Wanneer is de uitslag bekend?

De stembureaus sluiten woensdag om 21.00 uur, waarna op basis van peilingen een eerste exitpoll zal volgen. In de loop van de avond en in de nacht zullen de uitslagen per gemeente binnendruppelen. De uitslagen zijn dan nog niet officieel. Pas op 26 maart maakt de Kiesraad de officiële uitslag bekend, maar dit is doorgaans slechts een formaliteit.

Mogelijk gaat het tellen dit jaar iets langer duren vanwege de briefstemmen en coronamaatregelen. Zo moeten de tellers 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren en wordt daardoor niet op elk stembureau geteld. In sommige gevallen zullen de stemmen nog naar een grotere locatie vervoerd moeten worden.

