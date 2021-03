De eerste stembureaus zijn maandagochtend 7.30 uur geopend. Hoewel de 'echte' verkiezingsdag op woensdag 17 maart is, is op maandag en dinsdag in elke gemeente minstens één stemlokaal open. Dit is om kwetsbaren en mensen uit risicogroepen de kans te geven te stemmen zonder dat er al te veel andere mensen bij zijn.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zei eerder al dat op maandag en dinsdag alleen kwetsbaren naar de stemlokalen moeten komen. Mensen zonder klachten mogen officieel ook vanaf maandag hun stem uitbrengen, zij zullen niet weggestuurd worden bij stemlocaties.

Maandag en dinsdag zijn er ongeveer 1.600 stembureaus open, op woensdag zijn dat er zo'n 9.200. In totaal mogen 13,2 miljoen Nederlanders in 352 gemeenten hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. De afgelopen weken mochten ruim 2,4 miljoen kiesgerechtigden van zeventig jaar of ouder hun stem al per post uitbrengen.

Dit jaar vinden de landelijke verkiezingen voor de 29e keer plaats, sinds in 1918 de eerste verkiezingen met algemeen kiesrecht plaatsvonden.

Speciale maatregelen vanwege coronavirus

De meeste stembureaus zijn geopend tussen 7.30 uur en 21.00 uur. De avondklok tussen 21.00 en 4.30 uur blijft van kracht. Wel heeft demissionair premier Mark Rutte beloofd dat de avondklok op woensdagavond minder streng wordt gehandhaafd. Mensen kunnen hun stem 's avonds laat nog uitbrengen, meehelpen bij het tellen van de stemmen of kijken hoe dat gebeurt.

Voor alle stembureaus in het land gelden speciale maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Zo worden in het stemlokaal potloden, stemhokjes, tafels en andere voorwerpen geregeld schoongemaakt. In sommige gemeenten krijgen alle kiezers een eigen rood potlood dat ze daarna mee naar huis mogen nemen. Ook zijn er 'kuchschermen' tussen de kiezers en de leden van de stembureaus.

Kiezers kunnen op veel bijzondere plaatsen terecht om hun stem uit te brengen, zoals in de open lucht, in zogenoemde drive-throughs, in tenten en ook weer op stations.

Ook inwoners van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius mogen hun stem uitbrengen. De landen doen als bijzondere Nederlandse gemeenten voor de derde keer mee aan de Tweede Kamerverkiezingen.

We helpen je graag bij het maken van je keuze.