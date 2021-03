In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2021 sprak NU.nl met zes lijsttrekkers van de grootste partijen. Daarnaast schreven we analyses over de strategie en plannen van nog eens twee lijsttrekkers van grote partijen. Hieronder alle acht artikelen op een rij.

Onze zes lijsttrekkersinterviews:

Lijsttrekkers Wilders (PVV) en Rutte (VVD) wilden niet meewerken aan een interview. Desondanks verdiepten onze politiek verslaggevers zich in hun strategieën, partijen en plannen:

Tot slot spraken we ook een aantal lijsttrekkers van kansrijke nieuwe partijen: