Ongeveer 13,2 miljoen Nederlanders mogen hun stem uitbrengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Hieronder een aantal feiten en vooral cijfers over de verkiezingen op rij.

Meld je aan voor de Verkiezingsupdate Volgen Ontvang elke dag onze update

Dit zijn de 29e landelijke verkiezingen sinds 1918 (de eerste met algemeen kiesrecht).

Aantal deelnemende partijen: 37 partijen doen mee aan deze Tweede Kamerverkiezingen. Dat is een naoorlogs record. In 1971, 1981 en 2017 deden 28 partijen mee. Het absolute record werd gevestigd bij de verkiezingen van 1922. Toen deden er 53 partijen mee.

Aantal kandidaten: 1.579 personen hebben zich dit keer verkiesbaar gesteld. In 2017 stelden 1.116 mensen zich verkiesbaar en in 2012 ging het om 972 kandidaten.

Leeftijd stemgerechtigden: ruim 2,4 miljoen kiesgerechtigden zijn zeventig jaar of ouder. Zij mochten per post stemmen. Hun stem moest uiterlijk afgelopen vrijdagmiddag op de post zijn gedaan.

Aantal gemeenten waarin gestemd mag worden: 352 gemeenten in Nederland en 3 bijzondere gemeenten in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba).

Dat zijn er - door gemeentelijke herindelingen - een stuk minder dan bij de verkiezingen in 2017. Toen waren er nog 388 gemeenten (los van de 3 bijzondere gemeenten in Caribisch Nederland). Bij de verkiezingen in 2012 telde Nederland nog 415 gemeenten.

Aantal stations waar gestemd kan worden: kiezers kunnen op veertig treinstations terecht om hun stem uit te brengen. Op maandag en dinsdag zijn er al stemlokalen open op de stations Utrecht Centraal, Bilthoven, Den Bosch, Hilversum, Leiden Centraal en Schiedam Centrum.

Woensdag, op de 'echte' verkiezingsdag, kunnen mensen stemmen op grote stations als Amsterdam Centraal, Amersfoort Centraal, Den Haag Centraal, Den Haag HS en Groningen, maar ook op stations als Gilze-Rijen, Meppel, Nijverdal en Almere Muziekwijk. In 2017 konden mensen op meer dan zestig stations stemmen.

Aantal in het buitenland woonachtige Nederlanders die zich geregistreerd hebben om te kunnen stemmen: bijna 93.000. Dat zijn er aanzienlijk meer dan bij de vorige verkiezingen. In 2017 stonden iets meer dan 80.000 Nederlanders in het buitenland geregistreerd als kiezer en in 2012 ruim 48.000.

In ons verkiezingsliveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de stembusgang.

We helpen je graag bij het maken van je keuze.