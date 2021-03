In de verkiezingscampagne gebeurt veel. Wij houden je in onze dagelijkse verkiezingsupdate op de hoogte van de relevantste gebeurtenissen.

Tot de tanden gewapend verschenen de acht lijsttrekkers dinsdagavond aan de start van het NOS Slotdebat. In dit sluitstuk van de campagne stond er voor de meeste partijen nog veel op het spel.

Het belangrijkste vuurwerk zat al direct aan het begin van het debat, toen PVV-leider Geert Wilders zijn opponent Sigrid Kaag een verrader noemde, omdat ze als minister van Buitenlandse Zaken tijdens een bezoek aan Iran een hoofddoek had gedragen. De D66-lijsttrekker reageerde verbolgen: "Dit accepteer ik niet!"

De grote verschillen tussen PVV en D66 maken dat ze al jaren elkaars ideale opponenten zijn. Beide partijen zullen er dan ook tevreden over zijn dat ze die verschillen in het slotdebat konden benadrukken.

Voor links eindigt de campagne in mineur

Dat staat in sterk contrast met het duel tussen SP en PvdA. Daar was het zelfs voor debatleider Rob Trip zoeken naar de verschillen. Hij vroeg zich zelfs vertwijfeld af: "Maar op wie moet ik nou stemmen?"

Voor de linkse fracties SP, GroenLinks en PvdA eindigde de campagne dinsdag in mineur. De partijen waren zich dinsdagmiddag vermoedelijk al een hoedje geschrokken van de slotpeilingen en met het slotdebat zijn Lilian Marijnissen (SP), Jesse Klaver (GL) en Lilianne Ploumen (PvdA) vermoedelijk niet erg opgeschoten.

Hoekstra krijgt meer het gezicht van een rechtse hervormer

CDA-leider Wopke Hoekstra kwakkelde lang in de campagne, maar vond in de afgelopen dagen zijn draai met een offensievere koers. Eerder profileerde hij zich vooral als politieke outsider en gezinsman. De laatste dagen kreeg hij meer het gezicht van een rechtse hervormer die vindt dat je eerlijk moet durven praten over bezuinigingen na de crisis en flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Ook tijdens het slotdebat koos hij voor de aanval. Zowel Klaver als VVD-lijsttrekker Mark Rutte kregen stevige verwijten om de oren. Zo haalde hij uit naar de in zijn ogen onrealistische klimaatplannen van GroenLinks, die er in zijn ogen vooral voor zorgen dat bedrijven naar het buitenland zullen trekken.

Zijn duel met Rutte werd een stekelige confrontatie toen Hoekstra hem verweet niets te doen tegen de flexibilisering van de arbeidsmarkt. "U moet wel lef hebben mij de flexarbeid te verwijten. U verlaagt de WW", aldus Rutte.

Slotdebat levert weinig verrassingen op

Al met al leverde het slotdebat weinig grote verrassingen op. Kaag, Wilders en Hoekstra zullen mogelijk de kiezersgunst nog een beetje hun kant op hebben gedraaid.

Deze drie zijn in een felle strijd verwikkeld om het zilver achter de VVD van Rutte. Met name Hoekstra zal blij zijn als het verlies ten opzichte van het resultaat in 2017 meevalt. Na een stroeve campagne behoort een bescheiden winst nog altijd tot de mogelijkheden.

Over Kaag werd in de afgelopen dagen veelvuldig gezegd dat ze in deze campagne het momentum heeft en daarom rekent ook D66 op winst.

Voor Wilders geldt dat zijn thema's immigratie en integratie deze campagne een beperkte rol speelden. Wel was hij dit keer veel meer in beeld dan tijdens de campagne in 2017, toen hij meermaals tv-optredens had afgezegd.

Macht van Rutte lijkt niet gebroken

Toch zullen Kaag, Hoekstra en Wilders moeten accepteren dat ze er waarschijnlijk (weer) niet in zijn geslaagd de macht van Rutte te breken.

De campagne van de premier richtte zich in belangrijke mate op zijn rol als crisismanager die verantwoordelijkheid en moeilijke beslissingen durft te nemen. Zijn veelvuldige debatten met Wilders waren daarvoor een perfect podium.

Opponenten die hem op het beleid tijdens zijn premierschap aanvielen, konden vaak vrij makkelijk onschadelijk worden gemaakt. Rutte sloot immers door de jaren heen met de meeste partijen politieke akkoorden.

Met name Hoekstra trapte regelmatig in die val. Wat er immers ook aan Rutte kleeft, het CDA was er in de afgelopen jaren op zijn minst medeverantwoordelijk voor.

Formatie

Zodra de uitslag woensdagavond in grote lijnen bekend is, begint ook het grote formatiespel. Gezien de grote versplintering in de Kamer wordt het nog wel spannend om te zien welke opties er allemaal zijn.

Een zetel verschil kan daarbij al veel uitmaken en formerende partijen zullen gezien het risico op afsplitsingen niet de voorkeur aan een minimale meerderheid van 76 zetels geven. Bovendien moet ook naar de zetelverdeling in de Eerste Kamer gekeken worden.

Op voorhand is moeilijk te zeggen welke kant het op zal gaan. SP en GroenLinks willen graag meeregeren, maar zullen hun huid duur verkopen gezien de electorale afslachting van de PvdA in 2017. Dat veel VVD'ers en CDA'ers gruwen van een coalitie met deze linkse partijen maakt coalitievorming niet bepaald eenvoudiger.

De VVD en het CDA hebben al uitgesproken met elkaar verder te willen, maar weer in combinatie met de huidige coalitiepartners D66 en ChristenUnie lijkt ook onwaarschijnlijk. Op medisch-ethische onderwerpen (zoals voltooid leven) zijn de verschillen groot en nog vier jaar stilstand op die onderwerpen is met name voor D66 vermoedelijk moeilijk te verkroppen.

Door de complexiteit van de formatie bestaat de kans dat de uiteindelijke coalitie daarom een beperkt regeerakkoord afspreekt. Voor de rest van het beleid moet daarbij met wisselende meerderheden in de Kamer gewerkt worden.

Dit zou ook tegemoetkomen aan de kritiek dat in de afgelopen jaren steeds meer in coalitieverband werd afgetikt, waardoor de Tweede Kamer als tegenmacht volledig werd uitgeschakeld.

Het is echter de vraag of de coalitiefracties het aandurven om met open eindjes te werken. Daarvoor is de controledrift van de regerende partijen vaak te sterk gebleken. Zeker bij Rutte: hij is een bekwame dealmaker, maar houdt niet van verrassingen.

