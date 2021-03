In de verkiezingscampagne gebeurt veel. Wij houden je in onze dagelijkse verkiezingsupdate op de hoogte van de relevantste gebeurtenissen in de aanloop naar 17 maart.

Meld je aan voor de Verkiezingsupdate Volgen Ontvang elke dag onze update

Hoekstra vs. Ploumen

Nu de uren tot verkiezingsdag wegtikken is de druk op sommige lijsttrekkers om de schade te beperken nauwelijks nog te dragen.



Maandagavond tijdens het EenVandaag-debat stond er voor onder anderen Lilianne Ploumen en Wopke Hoekstra nog veel op het spel. Gezien de traditioneel hoge kijkcijfers voor EenVandaag viel er veel te winnen, of te verliezen.

Het debat was opgedeeld in drie een-op-eenconfrontaties: Mark Rutte tegen Geert Wilders, Jesse Klaver tegen Sigrid Kaag en Ploumen tegen Hoekstra. En gezien de kwakkelende campagnes van de PvdA en het CDA werd voornamelijk naar dat laatste duel uitgekeken.



Vooral Hoekstra wilde - na twee weken in de verdedigingsmodus te zijn gedwongen door het CDA-plan om de WW te verkorten - laten zien dat hij ook kan uitdelen.



Hij sloeg Ploumen met van alles om de oren, waaronder alle zaken waar de PvdA in het kabinet-Rutte II verantwoordelijk voor was: het leenstelsel, de afbraak van de sociale werkplaatsen, de verhuurderheffing. "U bent al vier jaar op sorrytour", beet hij haar toe.



Hoekstra greep bovendien de kans aan om Ploumen op felle toon "belastingverslaving" te verwijten, aangezien de PvdA de lasten voor bedrijven met 42 miljard wil verhogen.



Voor Ploumen was het lastig ertussen te komen. Zij herhaalde meermaals de plannen van Hoekstra "asociaal" te vinden.

Misser Kaag

Tijdens het duel tussen D66-lijsttrekker Kaag en haar GroenLinks-opponent Klaver werd vanwege de kleine verschillen tussen de partijen weinig verwacht, maar toch ontstond een opmerkelijk moment toen het over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd ging.



De verbreding is al jarenlang omstreden, maar Kaag bleef vaag over het standpunt van haar partij. Het leek daarmee op het moment van Hoekstra tegenover Klaver bij Jeroen Pauw vorige week, toen de CDA'er moest toegeven details uit het programma niet goed te kennen.



Het campagneteam van Kaag zag zich na afloop genoodzaakt een en ander te verduidelijken via Twitter.

Slotdebat

Dinsdagavond is het NOS-slotdebat voor de lijsttrekkers de laatste kans om de twijfelende kiezers over de streep te trekken. Vanaf 20.30 uur staan acht lijsttrekkers tegenover elkaar.



Gezien de forse bezetting zal het moeilijk worden om een onderscheidend verhaal over te brengen, maar allemaal zullen ze tot in de puntjes voorbereid zijn om het maximale eruit te halen.



Rutte gaat wederom proberen de perfecte crisismanager uit te stralen, Hoekstra zal trachten door te pakken op de aanvalsstrategie waarmee hij Ploumen wist te overrompelen.



Mocht zich alsnog een vreemde bokkensprong aandienen, dan zal deze vermoedelijk vanuit de linkerflank komen. Zowel PvdA, GroenLinks als SP staat er slecht voor in de peilingen en zal iets moeten doen om de schade woensdag nog enigszins te beperken.

Briefstemmen

Bij diverse partijen zal afgelopen dagen wel enige paniek zijn uitgebroken door de berichten dat briefstemmen massaal ongeldig werden verklaard. Gedachten gingen terug naar de Amerikaanse verkiezingen waarbij Donald Trump het proces rond de briefstemmen neerzette als frauduleus.



Een tactiek die in Nederland ook door Thierry Baudet wordt uitgevoerd en daarom wordt gevreesd dat hij hierdoor ook in Nederland het wantrouwen zal aanwakkeren.



Maandag stelden diverse partijen vragen over de misstanden, waarna de procedure werd aangepast. De komende dagen moet blijken of dit voldoende effect heeft. Het kabinet heeft er veel belang bij deze munitie snel uit de handen van Baudet te slaan.

EU ontbreekt

Doordat het coronavirus de samenleving nog altijd compleet beheerst, zijn er weinig thema's die echt doordringen in de campagne. Het thema Europese samenwerking is voor veel partijen nooit een populair thema geweest, maar dit jaar is het begrip EU in vrijwel geen enkel interview of debat genoemd.



Rem Korteweg van Instituut Clingendael wijst er bij de NOS op dat partijen het thema lijken te willen vermijden. "Terwijl thema's als de coronacrisis, migratie en het klimaat samenhangen met wat er op Europees niveau gebeurt. Over die onderwerpen wordt nu veel gesproken. Als je het dan alleen over de nationale dimensie hebt, ontbreekt de helft van het verhaal", aldus Korteweg.



Wil jij elke week een update van alles wat je móét weten over de politiek op het Binnenhof? Meld je dan hier aan voor de gratis nieuwsbrief '1848 Factsheet' van 1848.nl.

Vandaag en morgen op de agenda

Dinsdag: Uitslag scholierenverkiezingen wordt door ProDemos bekendgemaakt.



Dinsdag 19.00 uur: Slotdebat NOS. Het traditionele slotdebat met de acht grootste partijen - dat onder leiding staat van Rob Trip - vindt plaats vanaf 20.30 uur. Daarvoor is het van 19.00 tot 19.50 uur de beurt aan de kleinere partijen.



Woensdag: De verkiezingen voor de Tweede Kamer.



Vanwege de coronapandemie is het op veel plekken mogelijk voor kiezers om op maandag 15 en 16 maart al hun stem uit te brengen. Kiezers van zeventig jaar en ouder was het eerder al mogelijk om per post te stemmen.





We helpen je graag bij het maken van je keuze