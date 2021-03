In de verkiezingscampagne gebeurt veel. Wij houden je in onze dagelijkse verkiezingsupdate op de hoogte van de relevantste gebeurtenissen in de aanloop naar 17 maart.

Nu de verkiezingen naderen zijn steeds meer kiezers hun keuze aan het bepalen. En hoewel NU.nl geen nieuwsberichten over peilingen schrijft, kijken we wel naar de trends en weten we dat kiezers ook afwegen of ze hun stem strategisch inzetten.

Zo was zondag in de peiling van Maurice de Hond duidelijk dat D66 in de plus zit en bevestigde bij Op1 ook Peter Kanne van I&O Research dat de partij van Sigrid Kaag het 'momentum' heeft en CDA en de PVV nog voorbij zou kunnen.

Een dergelijke trend kan komende dagen nog versterkt worden als kiezers een strategische afweging gaan maken. Kiezers die twijfelen tussen D66 en bijvoorbeeld Volt of GroenLinks zullen dan sneller geneigd zijn Kaag die boost te geven.



Aan de andere kant kunnen om dezelfde redenen kiezers strategisch juist voor CDA of PVV gaan kiezen. Het wordt helemaal spannend als dit stemmen gaat weghalen bij de VVD. Veel stemmers zouden immers kunnen denken dat de VVD de zege al in de tas heeft.



De laatste uren van de campagne worden daarmee cruciaal. Kleinere partijen zullen alles uit de kast moeten halen om te voorkomen dat het strategische stemmen hen al te veel schade doet. Niets is nog zeker, zelfs de overwinning voor Mark Rutte niet.

VVD en CDA willen met elkaar

Afgelopen week liet Rutte al weten na de verkiezingen graag weer met het CDA te gaan regeren en in het weekend stelde CDA-leider Wopke Hoekstra dat met de partij van Rutte inderdaad goed zaken te doen is. Hoekstra stelde zelfs voor om met dezelfde coalitie als nu verder te gaan.



De vrijage is opmerkelijk, aangezien Hoekstra het in de campagne vooral heeft over de gebroken beloftes van Rutte. Bovendien haalde de CDA'er in De Telegraaf nog fors uit over de "onzin" die zijn VVD-concurrent zou vertellen over bezuinigingen.



Voor Rutte speelt vooral mee dat hij geen zin heeft in regeren met een "linkse wolk van partijen". Het is de vraag of de VVD zich die luxe kan permitteren. De fragmentatie van de Kamer in combinatie met het uitsluiten van PVV en FVD maakt regeren met linkse partijen onvermijdelijk.



Gezien het trauma dat de PvdA overhield aan regeren met de VVD, zullen de linkse partijen daarbij hun huid duur verkopen. Het is de vraag of regeringsdeelname dan nog aantrekkelijk is voor VVD en/of CDA.

Jeugdjournaal

Politici krijgen iets ontwapenends als ze in verkiezingstijd allemaal bij het Jeugdjournaal verschijnen. Als de debatten op het Binnenhof een promille hadden van de toon bij het Jeugdjournaal, dan zouden ze al een stuk respectvoller en begrijpelijker worden.



Zo kreeg Rutte de vraag welk dier hij zou willen zijn en moesten de lijsttrekkers raden welke populaire artiest tegenwoordig groen haar heeft. Ook waren de politici - uiteraard - nerveus in de aanloop naar de uitzending.



De getoonde jeugdfoto's van de lijsttrekkers vormden het bewijs dat ook zij ooit schattig zijn geweest. Aan het eind werden ze allemaal getrakteerd op een lieve boodschap vanuit het jeugdige publiek.



Toch heeft de speciale uitzending van het Jeugdjournaal ook een belangrijke inhoudelijke functie. Kinderen kunnen weliswaar zelf niet stemmen, maar de ouders kijken ook mee. En veel beleid is immers gericht op een betere toekomst voor de kinderen. Daar hebben alle lijsttrekkers hun plannen voor en de ouders zullen dat in het achterhoofd hebben bij het bepalen van hun stem.

Vanwege het coronavirus zijn grootschalige campagneactiviteiten onmogelijk en dus wordt de campagne vooral in de media gevoerd en wordt op grote schaal geadverteerd. Soms zijn de online advertenties zo grotesk dat je je een hoedje schrikt bij het openen van een nieuwssite.

Niet naar Nieuwsuur

Zondag met Lubach slaagt er regelmatig in de vinger op de zere plek te leggen en zondag waren de voor Nieuwsuur afhakende lijsttrekkers de pineut. Op de muziek van Alicia Keys' Empire State of Mind werden Farid Azarkan en Geert Wilders op de grill gelegd.

Wat staat er op de agenda?

Vanaf deze maandag zijn sommige stembureaus al open: zeker één per gemeente. Dit is gedaan om drukte op 17 maart te voorkomen en kwetsbare mensen alvast de mogelijkheid te geven te gaan stemmen. De meeste mensen zullen zich woensdag pas naar het stemhok begeven.

Maandag 18.15 uur: Zes lijsttrekkers gaan in debat bij EenVandaag. Daarbij staan steeds twee partijen tegenover elkaar: Jesse Klaver (GroenLinks) tegen Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) tegen Lilianne Ploumen (PvdA) en Mark Rutte (VVD) tegen Geert Wilders (PVV).



Maandag 19.00 uur: Verkiezingsdebat Dominee of koopman in de wereldhandel bij BNR.



Dinsdag: Uitslag scholierenverkiezingen wordt door ProDemos bekendgemaakt.



Dinsdag 19.00 uur: Slotdebat NOS. Het traditionele slotdebat met de acht grootste partijen - dat onder leiding staat van Rob Trip - vindt plaats vanaf 20.30 uur. Daarvoor is het van 19.00 tot 19.50 uur de beurt aan de kleinere partijen.

