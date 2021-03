In de verkiezingscampagne gebeurt veel. Wij houden je in onze dagelijkse verkiezingsupdate op de hoogte van de relevantste gebeurtenissen in de aanloop naar 17 maart.

Late bekering voor CDA-lijsttrekker

Eindelijk beet Wopke Hoekstra zaterdag een beetje van zich af. Zijn campagneteam zag met lede ogen aan hoe tot nu toe alles fout lijkt te gaan voor de CDA-lijsttrekker. Na zijn opmerking dat de WW-duur naar

beneden moet stond hij vrijwel permanent in de verdedigingsmodus, maar in De Telegraaf ging hij in de aanval.

"Partijen lopen weg voor het eerlijke verhaal en vergeten gemakshalve wat ze er eerder nog over beleden hebben. De PvdA en SP willen de WW in het eerste jaar door de werkgever laten betalen. Dat betekent de facto een privatisering", aldus Hoekstra, die aanvult dat GroenLinks eerder ook pleitte voor het versmallen van de WW.

"In verkiezingstijd hebben mensen recht op een realistisch verhaal. Het is kletskoek om te beweren dat er geen probleem met de arbeidsmarkt is; een derde van de Nederlanders heeft een flexcontract. Die mensen kwamen tijdens de coronacrisis als eerste in de problemen."

Na anderhalve week van uitleggen dat hij het allemaal niet zo bedoeld had, klinkt dit meer als de strijdvaardigheid die kiezers zou kunnen aanspreken. De bekering komt wel laat, twee dagen voor de stembussen

opengaan.

Cabaretier Martijn Koning. Cabaretier Martijn Koning. Foto: BrunoPress

Heeft komiek Koning zijn doelwit Baudet juist geholpen?

Een campagne kent soms curieuze wendingen. Zo werd dankzij een bijdrage van cabaretier Martijn Koning bij Jinek Thierry Baudet ineens weer relevant in de campagne. Terwijl Baudet er de laatste tijd met

zijn trumpiaanse toespraken juist alles aan had gedaan om steeds irrelevanter te worden.



Nota bene dankzij Koning, die in zijn roast bij Jinek duidelijk liet merken een extreme afkeer te hebben van de FVD-leider, heeft iedereen het sinds donderdagavond weer over Baudet. Sterker nog, het zou zomaar

kunnen dat Koning er met zijn toespraak voor heeft gezorgd dat de sympathie voor Forum weer groeit en de partij meer zetels haalt dan tot donderdag werd verwacht.



Reputatiedeskundigen stellen in De Telegraaf dat het zomaar kan zijn dat Baudet hier juist garen bij spint. Dat was nou weer niet helemaal de bedoeling, zal Koning beseffen.

Kaag trekt met Gordon op tegen anoniempjes

D66-leider Sigrid Kaag schaart zich achter het initiatief van zanger Gordon, die af wil van anonimiteit op sociale media. Zo moet het als het aan Gordon ligt verplicht worden om je te legitimeren voor het aanmaken van een account op Facebook, Twitter of Instagram.



"Ik denk dat Gordon gelijk heeft, ik weet niet of het juridisch allemaal kan", aldus Kaag. In Goedemorgen Nederland zei de lijsttrekker dat ze "een streep wil trekken tegen haatzaaierij, tegen intimidatie en seksisme".



In een video op Gordons Instagram zegt de zanger, die naast Kaag in de studio van Tijd voor Max zat, dat hij het leuk zou vinden als ze de eerste vrouwelijke premier zou worden. Of hij zelf op haar gaat stemmen, zegt hij er niet bij.

Gordon is al jarenlang een vriend van Rutte en trad op tijdens bijeenkomsten van de VVD. Kaag profileert zich juist als hét alternatief voor de demissionair premier, bleek zaterdag opnieuw in een interview met NU.nl.

In de rij voor debat met Rutte

Mark Rutte is deze campagne niet alleen het doelwit bij uitstek voor D66, maar ook voor alle andere partijen. Ze proberen daarom allemaal een debat met hem af te dwingen. Zo deed zowel Lilianne Ploumen (PvdA) als Pieter Omtzigt (CDA) een oproep via Twitter.



"Je weet wel, een debat over de inhoud. Over hoe we de rechtsstaat versterken, een volgend toeslagenschandaal voorkomen", schreef Omtzigt. Ook Ploumen meldde dat ze Rutte graag aan de tand wil voelen, onder meer over het toeslagensysteem.



De premier lijkt echter alleen geïnteresseerd in debatten met Geert Wilders. In de laatste week staan maar liefst drie een-op-eendebatten gepland tussen de twee. Daarvan zijn er nog twee te gaan.

Gevoelige campagne-informatie D66 in te zien via Google

RTL Nieuws wist via een paar simpele zoektermen in Google de campagneplanning van D66 Amsterdam in te zien. Dat is vrij ongemakkelijk, omdat juist digitalisering volop in het verkiezingsprogramma van de partij genoemd wordt.



"Dit is balen, fout en ontzettend klunzig", zegt een D66-woordvoerder tegen RTL Nieuws. De documenten zouden inmiddels offline zijn gehaald.

Koningspaar afgewezen als vrijwilligers bij stembureau

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zich opgegeven als vrijwilligers voor het bemensen van een stembureau bij de Tweede Kamerverkiezingen, maar Den Haag heeft hun aanbod vriendelijk afgeslagen.



Er waren namelijk al genoeg vrijwilligers in de gemeente, liet de koning vrijdag weten tijdens een digitaal werkbezoek, dat in het teken stond van de organisatie en voorbereiding van de stembusgang.



